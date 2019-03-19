Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Neozelandeses entregam armas voluntariamente após massacre
Às autoridades

Neozelandeses entregam armas voluntariamente após massacre

Governo local iniciou um processo para alterar a lei de armas no país em meio aos crescentes pedidos da população por um controle mais rigoroso

Publicado em 

19 mar 2019 às 15:36

Publicado em 19 de Março de 2019 às 15:36

Região da mesquita Masjid Al Noor, em Christchurch, na Nova Zelândia Crédito: (Foto: Arquivo Pessoal)
Menos de uma semana após o ataque a tiros que deixou 50 pessoas mortas em Christchurch, na última sexta-feira (15) , muitos donos de armas têm entregado voluntariamente seus armamentos e munições às autoridades da Nova Zelândia.
O governo local iniciou um processo para alterar a lei de armas no país em meio aos crescentes pedidos da população por um controle mais rigoroso. Desde segunda, a polícia pede que portadores de armamentos entrem em contato com a delegacia mais próxima e se informem sobre como transportar os objetos com segurança.
> Policiais voluntários detiveram autor de massacre na Nova Zelândia
Quando abriu fogo contra duas mesquitas na cidade neozelandesa, Brenton Tarrant, nascido na Austrália, portava cinco armas legalmente registradas. Ele foi preso e acusado de homicídio.
Estima-se que existam 1,1 milhão de armas de fogo na Nova Zelândia, proporção de uma para cada quatro habitantes, incluindo armamentos para caça.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

armas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Motoristas por aplicativo protestam em Vitória contra PLP 152/2025
Imagem de destaque
Estresse frequente: 3 impactos na saúde do cérebro
Imagem de destaque
Dia Mundial do Café: 7 benefícios da bebida para a saúde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados