Neozelandeses entregam armas voluntariamente após massacre

Menos de uma semana após o, muitos donos de armas têm entregado voluntariamente seus armamentos e munições às autoridades da Nova Zelândia.

O governo local iniciou um processo para alterar a lei de armas no país em meio aos crescentes pedidos da população por um controle mais rigoroso. Desde segunda, a polícia pede que portadores de armamentos entrem em contato com a delegacia mais próxima e se informem sobre como transportar os objetos com segurança.