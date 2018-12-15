Negociações continuam na COP-24, ainda sem acordo

COP-24 Crédito: Reprodução

As negociações continuaram na madrugada deste sábado, 15, na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-24) em Katowice, na Polônia, um dia depois da data prevista para o encerramento oficial do encontro. O fim da cúpula foi adiado por conta da impossibilidade dos países de chegar ao texto final do livro de regras do Acordo de Paris.

A conferência foi retomada nesta sexta-feira, 14, às 19h30 (18h30, no horário de Brasília), e foi suspensa logo em seguida em razão das persistentes diferenças em torno de vários pontos do documento. O reinício, previsto para acontecer na madrugada, foi adiado novamente e remarcado para as 10 horas (7h, no horário de Brasília) deste sábado.

TRABALHO DURO

Antes mesmo do início do encontro, Michael Kurtyka, presidente da COP-24, apesar de assegurar que todos estavam fazendo esforços para alcançar um acordo final, já alertava que o trabalho seria duro.

Após 12 dias de negociações, um esboço de 144 páginas divulgado pela presidência polonesa na madrugada de quinta, 13, para sexta, 14, foi recebido com um otimismo cauteloso pelas delegações.

Apesar disso, continuam as tensões entre o bloco que pretende avançar mais rapidamente na luta contra o aquecimento global  formado por União Europeia, China e muitos países menos desenvolvidos e vulneráveis  e aqueles que ainda resistem neste âmbito, entre os quais se destacam os Estados Unidos.