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Mulheres

Índia descriminaliza adultério e diz que lei era discriminatória

Legislação previa que as mulheres não eram autorizadas a apresentar ações por infidelidade e não poderiam ser julgadas por isso, o que deixava a questão como um caso sempre relacionado aos homens
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 set 2018 às 11:22

Publicado em 27 de Setembro de 2018 às 11:22

Em 1954, a Corte Suprema da Índia manteve a penalização do adultério por considerar naquela época "que se aceita de forma comum que o homem é quem seduz e não a mulher" Crédito: Altaf Qadri / AP
A Corte Suprema da Índia descriminalizou nesta quinta-feira, 27, o adultério, ao declarar que a lei do período colonial era discriminatória para as mulheres.
Um artigo da lei permitia até agora a condenação a até cinco anos de prisão para qualquer homem que tivesse relações sexuais com uma mulher casada sem o consentimento de seu marido.
"Considerar o adultério de um ponto de vista criminal é uma medida retrógrada", afirmou o painel de cinco juízes da Corte Suprema, em uma decisão unânime.
De acordo com a lei derrubada, as mulheres não eram autorizadas a apresentar ações por adultério e não poderiam ser julgadas por isso, o que deixava a questão como um caso sempre relacionado aos homens.
O tribunal considerou que a lei privava as mulheres de sua dignidade e de sua liberdade individual, e as tratava como se fossem propriedade dos maridos. Os juízes, no entanto, afirmaram que o adultério é um motivo legítimo de divórcio.
Em 1954, a Corte Suprema manteve a penalização do adultério por considerar naquela época "que se aceita de forma comum que o homem é quem seduz e não a mulher".

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