Navios de guerra e milícias: a escalada de tensão entre EUA e Venezuela

Segundo uma reportagem da agência Reuters, navios de guerra americanos estariam sendo deslocados para a costa da Venezuela — que por sua vez anunciou a mobilização de 4,5 milhões de milicianos.

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 22:25

'O regime de Maduro não é o governo legítimo da Venezuela', acusou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt Crédito: Getty Images

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou nesta terça-feira (19/08) que o governo dos Estados Unidos vai usar "todos os elementos do poder americano" para impedir que drogas cheguem ao país.

A declaração foi dada em meio a uma fala sobre a Venezuela.

Na segunda-feira (18/08), a agência Reuters publicou uma notícia, com base em relatos de duas fontes, afirmando que três navios de guerra americanos foram deslocados para a costa da Venezuela, com o objetivo de combater gangues envolvidas no tráfico de drogas.

Os navios USS Gravely, USS Jason Dunham e USS Sampson chegariam nas 36 horas seguintes, de acordo com a notícia de segunda-feira.

De acordo com uma fonte ouvida pela Reuters, cerca de 4.000 marinheiros e fuzileiros navais seriam mobilizados para os esforços dos EUA no sul do Caribe, além de aviões espiões P-8 e pelo menos um submarino de ataque.

Segundo essa fonte, a investida americana levaria meses.

Leavitt foi perguntada por uma jornalista sobre essa movimentação, mas não respondeu diretamente — abordando apenas a posição do presidente Donald Trump sobre o governo de Nicolás Maduro na Venezuela.

"O regime de Maduro não é o governo legítimo da Venezuela; é um cartel narcoterrorista. Maduro, na visão deste governo, não é um presidente legítimo; é um chefe fugitivo deste cartel, indiciado nos Estados Unidos por tráfico de drogas", disse a porta-voz dos EUA.

Em resposta ao que chamou de 'ameaça bizarra' dos EUA, Maduro anunciou mobilização de 4,5 milhões de milicianos Crédito: Getty Images

Segundo reportagem desta terça-feira da CBS, parceira da BBC nos EUA, Nicolás Maduro afirmou que vai mobilizar 4,5 milhões de milicianos armados em todo o país em resposta às "ameaças bizarras" dos EUA.

As milícias nacionais da Venezuela foram criadas por Hugo Chávez, antecessor e mentor de Maduro. Essas forças civis alinhadas ao regime foram idealizadas como um apoio às forças do país, recebendo treinamento e armamento para isso.

O ministro do Interior da Venezuela, Diosdado Cabello, também assegurou que o país está preparado para responder: "Estamos mobilizados em todo o Caribe... em nosso mar, em nossa propriedade, em território venezuelano."

O presidente dos EUA, Donald Trump, é um antigo crítico de Maduro — que tomou posse em janeiro após uma eleição marcada por acusações de fraude eleitoral e perseguição à oposição.

Apesar das hostilidades e diferenças, há quem veja uma aproximação recente e pragmática entre EUA e Venezuela, por exemplo com uma troca de prisioneiros em julho.

