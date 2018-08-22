Navio que sumiu na África pode ter sido sequestrado por piratas

Navio-tanque Pantelena que está desaparecido Crédito: Reprodução | Twitter

Um navio-tanque com 19 tripulantes a bordo, a maioria deles da Geórgia, desapareceu em águas assoladas por piratas no Gabão, na África Ocidental. A comunicação com a embarcação, o Pantelena, de bandeira panamenha, foi perdida por volta das 2h da manhã do dia 14 de agosto. Na ocasião, o navio estava a cerca de 27 quilômetros do porto de Libreville, no Gabão, informou a empresa Lotus Shipping, dona do navio, com sede em Atenas.

O chefe da Agência de Tripulação da Geórgia, Ialkani, Anzhela Oganesyan, disse que dois cidadãos russos e 17 georgianos estavam a bordo do navio-tanque. Ela afirmou que não tinha notícias até agora sobre o destino da embarcação. Segundo a agência de notícias russa RIA, a embaixada da Rússia no Gabão disse que já estava em contato com os parentes da tripulação.

Num comunicado oficial, a empresa Lotus, responsável pela embarcação, não deu mais detalhes sobre a carga e a tripulação, nem confirmou se acreditava na hipótese de que o Pantelena havia sido sequestrado por piratas. O navio pode transportar tanto petróleo quanto outros produtos químicos.

Nós, da Lotus Shipping, agindo em nome dos proprietários da embarcação, definimos como nossa primeira e principal prioridade a segurança da tripulação e, com o seu interesse em mente, não podemos fornecer comentários adicionais neste momento, afirmou a companhia num comunicado.

Enquanto a pirataria vem diminuindo em todo o mundo, o Golfo da Guiné se tornou um alvo crescente para os piratas que roubam cargas e depois cobram pelos resgates. O combate à pirataria se concentra há mais de uma década na costa da África Oriental, particularmente nas águas não vigiadas da Somália.