Navio que sumiu na África pode ter sido sequestrado por piratas

Um navio-tanque com 19 tripulantes a bordo, a maioria deles da Geórgia, desapareceu em águas assoladas por piratas no Gabão, na África Ocidental. A comunicação com a embarcação, o Pantelena, de bandeira panamenha, foi perdida por volta das 2h da manhã do dia 14 de agosto. Na ocasião, o navio estava a cerca de 27 quilômetros do porto de Libreville, no Gabão, informou a empresa Lotus Shipping, dona do navio, com sede em Atenas.
O chefe da Agência de Tripulação da Geórgia, Ialkani, Anzhela Oganesyan, disse que dois cidadãos russos e 17 georgianos estavam a bordo do navio-tanque. Ela afirmou que não tinha notícias até agora sobre o destino da embarcação. Segundo a agência de notícias russa RIA, a embaixada da Rússia no Gabão disse que já estava em contato com os parentes da tripulação.
Num comunicado oficial, a empresa Lotus, responsável pela embarcação, não deu mais detalhes sobre a carga e a tripulação, nem confirmou se acreditava na hipótese de que o Pantelena havia sido sequestrado por piratas. O navio pode transportar tanto petróleo quanto outros produtos químicos.
Nós, da Lotus Shipping, agindo em nome dos proprietários da embarcação, definimos como nossa primeira e principal prioridade a segurança da tripulação e, com o seu interesse em mente, não podemos fornecer comentários adicionais neste momento, afirmou a companhia num comunicado.
Enquanto a pirataria vem diminuindo em todo o mundo, o Golfo da Guiné se tornou um alvo crescente para os piratas que roubam cargas e depois cobram pelos resgates. O combate à pirataria se concentra há mais de uma década na costa da África Oriental, particularmente nas águas não vigiadas da Somália.
Os navios no Golfo da Guiné foram alvo de uma série de incidentes de pirataria no ano passado, segundo um relatório divulgado em janeiro pelo Departamento Marítimo Internacional (IMB, na sigla em inglês), que destacou as águas da África Ocidental como uma área que gera crescente preocupação. Dez sequestros envolvendo 65 tripulantes ocorreram em águas da Nigéria ou em seus arredores, disse o IMB. Globalmente, 16 embarcações relataram ter sido atacadas, sete no Golfo da Guiné.