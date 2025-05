Mundo

Navio do México bate na ponte do Brooklin em Nova York e deixa mortos; o que se sabe

Pelo menos 19 pessoas ficaram feridas depois que os mastros de um veleiro de treinamento atingiram a famosa ponte da cidade de Nova York

Publicado em 18 de maio de 2025 às 06:39

Mastros danificados no navio de treinamento da Marinha mexicana Cuauhtémoc depois que ele colidiu com a ponte do Brooklyn, em Nova York Crédito: Getty Images

Duas pessoas morreram e outras 19 ficaram feridas depois que um veleiro de treinamento da Marinha mexicana colidiu com a ponte do Brooklyn, em Nova York.>

A polícia disse que o Cuauhtémoc, com 277 pessoas a bordo, perdeu a energia no sábado, quando o capitão estava manobrando a embarcação, forçando-a a se dirigir ao pilar da ponte no lado do Brooklyn.>

As imagens mostram os mastros do navio cortando a ponte quando ele passou por baixo da estrutura. Os membros da tripulação estavam de pé sobre os mastros quando eles se quebraram e caíram no convés, segundo as autoridades.>

Nick Corso, morador do Brooklyn, que testemunhou o acidente, disse que a área entrou em pânico. Havia "muitos gritos, alguns marinheiros pendurados nos mastros", disse ele à AFP.>

>

O prefeito da cidade de Nova York, Eric Adams, confirmou no X que duas pessoas morreram e dois dos 19 feridos estavam em estado crítico.>

A ponte do Brooklyn não sofreu grandes danos e foi reaberta após uma inspeção preliminar.>

A polícia disse que acreditava que "problemas mecânicos" e um corte de energia haviam causado a colisão.>

A Guarda Costeira de Nova York disse que o Cuauhtémoc perdeu todos os três mastros. Todos os funcionários do navio foram contabilizados e ninguém caiu na água.>

A multidão fugiu da beira da água quando o navio atingiu a ponte.>

Outra testemunha, Kelvin Flores, disse à BBC que estava no trabalho quando viu o acidente.>

Ele saiu para a rua e encontrou muita "comoção e caos", com carros de bombeiros e policiais tentando chegar ao local, mas com as ruas congestionadas.>

"Só de ver os danos reais, foi uma loucura", disse ele. "Pessoas carregando macas... estavam tentando tirar os feridos de lá".>

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, disse que estava profundamente triste com a perda de dois membros da tripulação no acidente.>

O Cuauhtémoc foi rebocado do local após o acidente.>

A embarcação, que mede 91 metros de comprimento e 12 metros de largura, de acordo com a marinha mexicana, navegou pela primeira vez em 1982.>

Todos os anos ela parte ao fim das aulas na escola naval militar para concluir o treinamento dos cadetes.>

Este ano ela deixou o porto mexicano de Acapulco em 6 de abril, segundo a marinha. Seu destino final era a Islândia.>

A polícia disse que a altura do mastro do Cuauhtémoc era de 48,2 metros. O site do departamento de transportes de Nova York diz que a ponte tem um espaço livre de 135 pés em seu centro.>

