Nasa faz 60 anos e direção planeja 'uma década cheia de aventuras'

A agência espacial norte-americana (Nasa) completa hoje (1º) 60 anos. Criada em 1º de outubro de 1958, a Nasa foi responsável por missões inesquecíveis como a chegada do homem à Lua, descobertas de novos sistemas solares, tecnologias avançadas e inspiração de pesquisas e ficção.
Em um texto de agradecimento ao esforço coletivo que transformou a Nasa em referência, a direção da agência disse que a próxima década promete ser cheia de aventuras que apenas os escritores de ficção científica sonharam e somente a Nasa e seus parceiros realizarão.
A Nasa também foi responsável pelos avanços na aviação, no desenvolvimento da indústria espacial comercial e indiretamente colabora para o incremento da economia com a criação de empregos e fortalecimento da segurança nacional.
No aniversário da agência, a direção fez homenagem ao sacrifício de vários funcionários que perderam a vida em missões, como pilotos de aviação e tripulantes da Apollo 1, Challenger e Columbia.
O texto ressalta ainda o esforço dos funcionários com as incontáveis horas dedicadas no solo e no espaço às pesquisas e o tempo longe das famílias.
A lei que deu origem à Nasa foi assinada pelo então presidente dos Estados Unidos, Dwight Eisenhower, em 29 de julho de 1958, embora seu funcionamento só tenha começado no dia 1º de outubro daquele mesmo ano.