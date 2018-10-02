Nasa faz 60 anos e direção planeja 'uma década cheia de aventuras'

Centro Espacial Kennedy da NASA na Flórida Crédito: Glenn Benson/Nasa/Direitos reservados

A agência espacial norte-americana (Nasa) completa hoje (1º) 60 anos. Criada em 1º de outubro de 1958, a Nasa foi responsável por missões inesquecíveis como a chegada do homem à Lua, descobertas de novos sistemas solares, tecnologias avançadas e inspiração de pesquisas e ficção.

Em um texto de agradecimento ao esforço coletivo que transformou a Nasa em referência, a direção da agência disse que a próxima década promete ser cheia de aventuras que apenas os escritores de ficção científica sonharam e somente a Nasa e seus parceiros realizarão.

A Nasa também foi responsável pelos avanços na aviação, no desenvolvimento da indústria espacial comercial e indiretamente colabora para o incremento da economia com a criação de empregos e fortalecimento da segurança nacional.

No aniversário da agência, a direção fez homenagem ao sacrifício de vários funcionários que perderam a vida em missões, como pilotos de aviação e tripulantes da Apollo 1, Challenger e Columbia.

O texto ressalta ainda o esforço dos funcionários com as incontáveis horas dedicadas no solo e no espaço às pesquisas e o tempo longe das famílias.