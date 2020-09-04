Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Não sei por que a família Bolsonaro se preocupa tanto comigo, diz presidente argentino
Declaração

Não sei por que a família Bolsonaro se preocupa tanto comigo, diz presidente argentino

A declaração de Alberto Fernández foi uma resposta a tuítes recentes do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP)

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 08:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2020 às 08:02
Alberto Fernández, presidente da Argentina
O presidente argentino, Alberto Fernández, afirmou que a relação do Brasil com a Argentina "é indissolúvel" Crédito: Presidência da Nação Argentina
O presidente argentino, Alberto Fernández, afirmou em uma entrevista a uma emissora local na noite desta quarta-feira (2) que não sabe por que "a família Bolsonaro está tão preocupada" com ele.
A declaração foi uma resposta a tuítes recentes do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). Horas mais cedo, o filho do presidente brasileiro afirmara, por meio das redes sociais, que o que estava acontecendo na Argentina devido à longa quarentena era uma "calamidade" e que o país tinha sido "destruído por seu governo socialista em poucos meses".
Não é a primeira vez que Eduardo faz críticas ao governo Fernández. No último dia 22, quando a Argentina declarou que a telefonia celular e os serviços de internet eram de interesse nacional e, por conta disso, não poderiam ter suas tarifas aumentadas até 31 de dezembro, Eduardo fez diversas postagens para afirmar que a Argentina estava se transformando numa "nova Venezuela".
?"A Argentina de Fernández e Kirchner está tomando medidas semelhantes às da Venezuela de Chávez e de Maduro."
Devido ao caso, o deputado deverá se reunir em Brasília com o embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Scioli, na próxima semana para debater a questão.

Veja Também

Embaixador da Argentina diz que presidente quer encontro com Bolsonaro

"Percebi que seria melhor conversar pessoalmente sobre isso com ele", disse Scioli à reportagem ao confirmar o encontro.
Na entrevista realizada na residência de Olivos, Fernández afirmou que a relação do Brasil com a Argentina "é indissolúvel", mas que não conhece os Bolsonaros e só estava falando do presidente brasileiro porque "vocês [os jornalistas] estão me perguntando".
"A família Bolsonaro está muito preocupada comigo e com a Argentina, não sei, creio que vocês teriam de perguntar a razão à família Bolsonaro", disse o mandatário.
No final da tarde desta quinta (3), Eduardo Bolsonaro voltou a comentar a situação na Argentina nas redes sociais. Reproduzindo a frase de Fernández, o deputado afirmou: "Nossos vizinhos fazem parte da nossa vida e torcemos pelo seu melhor. Simpatia com ditaduras e como conduzem a economia causam preocupação. A Venezuela com políticas socialistas levou a uma narcoditadura e consequente maior crise migratória da história da América Latina".
Ele enviou ainda uma mensagem ao "povo argentino": "Somos irmãos e saibam que o Brasil está do seu lado, lutando contra tiranos e agindo sempre pela liberdade".

Veja Também

Chanceler argentino diz que "não está fácil relação com Brasil"

Em quase nove meses de governo, Alberto Fernández não manteve nenhum diálogo com Jair Bolsonaro ?o presidente brasileiro não esteve em sua posse e não telefonou para cumprimentá-lo.
Durante a campanha eleitoral argentina, Bolsonaro apoiou a reeleição do então presidente Mauricio Macri abertamente e afirmou que "se a turma da Cristina Kirchner, que é a mesma do Maduro, ganhar na Argentina, vamos ter no Rio Grande do Sul uma nova Roraima, com irmãos argentinos imigrando para cá".
Fernández - que tem a ex-presidente Cristina Kirchner, como vice - venceu o pleito no primeiro turno.
Antes de ser eleito, o argentino chegou a responder ao brasileiro de modo duro. Ele afirmou que os ataques de "um misógino e um violento", como classificou Bolsonaro, deveriam ser celebrados. Em mais de uma ocasião, ainda, defendeu a liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e chegou a visitá-lo na prisão.

Veja Também

Brasil e Argentina devem se ajudar, diz Mourão em posse de Fernández

Depois de eleito, Fernández deixou de fazer críticas abertas a Bolsonaro, mas não se interessou por cultivar a relação.
Demorou mais de seis meses, por exemplo, para que Scioli finalmente viajasse para se instalar em Brasília e realizasse uma reunião com o presidente brasileiro - o encontro aconteceu há poucos dias.
Indagado recentemente pela reportagem sobre a razão da falta de diálogo entre os dois países, o chanceler argentino, Felipe Solá, disse que não havia "clima político para um encontro entre os dois", devido ao modo completamente diferente como Brasil e Argentina estavam lidando com a pandemia.
"Aqui estamos priorizando a vida, a saúde", disse Solá.

Veja Também

Em live sobre Brasil e EUA, Eduardo Bolsonaro ignora eleição americana

Vice de Biden, Kamala Harris criticou Bolsonaro por devastação na Amazônia

Maduro chama Bolsonaro de "coronalouco" e de irresponsável

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Jardim sensorial: veja como criar um espaço que ativa os sentidos humanos
Obras na calçada da Ponte de Camburi
Interdição de ciclovia e passarela da Ponte de Camburi é adiada
Imagem de destaque
5 filmes e séries imperdíveis que chegam à Netflix em maio de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados