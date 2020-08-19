Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Embaixador da Argentina diz que presidente quer encontro com Bolsonaro
Carta credencial

Embaixador da Argentina diz que presidente quer encontro com Bolsonaro

Brasil e Argentina vivem uma relação conturbada que se agravou porque o país vizinho tem colocado barreiras para emitir licenças de importação de produtos brasileiros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2020 às 16:04

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 16:04

Alberto Fernández, presidente da Argentina
Alberto Fernández, presidente da Argentina Crédito: Reprodução/Twitter
O embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Osvaldo Scioli, disse nesta quarta-feira (19) que o presidente Alberto Fernández quer encontrar o colega brasileiro, Jair Bolsonaro (sem partido), até o final deste ano.
"Trouxe mensagem do presidente Alberto Fernández da vontade de trabalhar junto ao presidente Bolsonaro e sua equipe, deixando para trás desencontros", disse Scioli após a reunião em que entregou ao presidente brasileiro sua carta credencial.
Scioli foi vice-presidente da Argentina entre 2003 e 2007, no governo de Néstor Kirchner, e governador de Buenos Aires de 2007 a 2015.
Brasil e Argentina vivem uma relação conturbada que se agravou porque o país vizinho tem colocado barreiras para emitir licenças de importação de produtos brasileiros.
O assunto já é tratado por técnicos do governo Bolsonaro como o maior foco de tensão na relação comercial com a administração do presidente peronista.
Não bastassem as trocas de provocações entre os presidentes Jair Bolsonaro e Alberto Fernández, o comércio entre os maiores sócios do Mercosul despencou com a crise do coronavírus.

Veja Também

Ex-preparador da Argentina não acredita em Messi na Inter

"Falamos sobre como a pandemia está afetando a economia mundial. O desafio agora é recuperar o volume de intercâmbio comercial", disse Scioli.
O embaixador relatou ter pedido a Bolsonaro uma linha direta com ministros como Tereza Cristina (Agricultura) e Tarcísio de Freitas (Infraestrutura) para "destravar questões da economia regional".
"Foi uma reunião muito franca e direta. Estou seguro que [uma eventual reunião entre Bolsonaro e Fernández] será um encontro frutífero para o bem dos nossos povos", afirmou o diplomata.

Veja Também

Vídeo com afirmações falsas sobre Covid na Argentina busca atacar governo

Argentina prorroga quarentena até o fim de agosto

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados