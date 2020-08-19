Embaixador da Argentina diz que presidente quer encontro com Bolsonaro

O embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Osvaldo Scioli, disse nesta quarta-feira (19) que o presidente Alberto Fernández quer encontrar o colega brasileiro, Jair Bolsonaro (sem partido), até o final deste ano.
"Trouxe mensagem do presidente Alberto Fernández da vontade de trabalhar junto ao presidente Bolsonaro e sua equipe, deixando para trás desencontros", disse Scioli após a reunião em que entregou ao presidente brasileiro sua carta credencial.
Scioli foi vice-presidente da Argentina entre 2003 e 2007, no governo de Néstor Kirchner, e governador de Buenos Aires de 2007 a 2015.
Brasil e Argentina vivem uma relação conturbada que se agravou porque o país vizinho tem colocado barreiras para emitir licenças de importação de produtos brasileiros.
O assunto já é tratado por técnicos do governo Bolsonaro como o maior foco de tensão na relação comercial com a administração do presidente peronista.
Não bastassem as trocas de provocações entre os presidentes Jair Bolsonaro e Alberto Fernández, o comércio entre os maiores sócios do Mercosul despencou com a crise do coronavírus.
"Falamos sobre como a pandemia está afetando a economia mundial. O desafio agora é recuperar o volume de intercâmbio comercial", disse Scioli.
O embaixador relatou ter pedido a Bolsonaro uma linha direta com ministros como Tereza Cristina (Agricultura) e Tarcísio de Freitas (Infraestrutura) para "destravar questões da economia regional".
"Foi uma reunião muito franca e direta. Estou seguro que [uma eventual reunião entre Bolsonaro e Fernández] será um encontro frutífero para o bem dos nossos povos", afirmou o diplomata.