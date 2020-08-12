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Ex-preparador da Argentina não acredita em Messi na Inter

Fernando Signorini está convencido de que o craque argentino não sai do Barcelona por estar em sua zona de conforto e crê que elenco culé irá melhorar para próxima temporada...
LanceNet

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Publicado em 

12 ago 2020 às 09:49

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 09:49

Crédito: LLUIS GENE / AFP
O ex-preparador físico da seleção argentina de Maradona na Copa do Mundo de 2010, Fernando Signorini, disse que não acredita que Messi irá deixar o Barcelona para a Inter de Milão, em declarações ao portal “Fanpage”.O compatriota acredita que o camisa 10 está bem instalado na Catalunha e que não há motivos para deixar a equipe.
- Messi não irá para a Inter porque não sairá da zona de conforto que tem em Barcelona. Seria pouco inteligente fazer essa mudança nesta altura da carreira. Nem para a Inter nem para qualquer clube. Acredito que o Barcelona irá melhorar sua equipe para a próxima temporada com alguns jogadores, sem dúvida irá permanecer.Os rumores de uma possível saída do argentino para o time comandado por Antonio Conte ao fim da próxima temporada aumentaram pelo fato de Messi tem comprado uma cobertura em Milão. Além disso, dirigentes italianos já declararam publicamente que sonham em contratar o craque blaugrana nos próximos anos.

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