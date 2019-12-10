Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Alberto Fernández assume o governo da Argentina
Política

Alberto Fernández assume o governo da Argentina

O novo presidente herda um país com dívida de 44 bilhões de dólares,  inflação de quase 55% e 40% da população na pobreza
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2019 às 15:39

Publicado em 10 de Dezembro de 2019 às 15:39

Alberto Fernández, presidente da Argentina Crédito: Reprodução/Twitter
Por volta das 12h desta terça-feira (10), Mauricio Macri passou o bastão de comando e a faixa presidencial para o novo mandatário argentino, Alberto Fernández. O novo presidente fez um discurso diante do Parlamento e afirmou que quer ser o presidente que escuta, o presidente do diálogo. Alberto Fernández acrescentou que os problemas da democracia só se resolvem com mais democracia.
Fernández tem como vice a ex-presidente e ex-senadora, Cristina Kirchner. Eles venceram as últimas eleições, em primeiro turno, com 48% dos votos, enquanto Macri obteve, em segundo lugar, 40%.
O novo presidente herda um país com problemas como o da dívida de 44 bilhões de dólares com o Fundo Monetário Internacional (FMI). Há uma parcela de 11 bilhões da operação ainda a ser paga, mas Fernández anunciou que não pretende recorrer a este empréstimo. Outro desafio do país é a inflação de quase 55% registrada este ano e o cenário socioeconomico de 40% da população na pobreza. No comando do país, Fernández ainda enfrentará debates e temas impopulares, como o da legalização do aborto.

SOLENIDADES

As solenidades começaram de manhã e seguirão até o final da tarde. Após o discurso de Fernández no Congresso, parlamentares cantaram a Marcha Peronista e gritaram "Alberto presidente!".

Veja Também

Brasil e Argentina devem se ajudar, diz Mourão em posse de Fernández

Bolsonaro sobre posse na Argentina: A gente não quer brigar

Brasil e Argentina assinam acordo para aumentar número de voos entre países

Nesta tarde, às 15h, o mandatário receberá os cumprimentos dos chefes de Estado e de Governo que compareceram à cerimônia de posse. O vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, está representando o país.
Às 17h, serão prestados juramentos dos ministros de Governo. Às 19h, Alberto Fernández e Cristina Kirchner cumprimentarão a população na Praça de Maio.
Com informações de Agência Brasil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar
Imagem de destaque
Renovação da FCA: contrato deve obrigar estudo para contorno em MG

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados