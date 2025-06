Mundo

'Não quero que Teerã vire Gaza': a reação dos iranianos aos ataques de Israel

Os iranianos dizem que estão presos entre o regime de seu país e a destruição israelense à medida que o conflito se intensifica.

Mais de 220 pessoas — muitas delas mulheres e crianças — foram mortas desde sexta-feira, de acordo com as autoridades iranianas.>

As autoridades israelenses dizem que os mísseis iranianos mataram pelo menos 24 pessoas em Israel no mesmo período.>

Até mesmo alguns partidários do regime estão incomodados com o fato de que suas defesas, tão alardeadas, tenham sido tão completamente expostas.>

Mas isso é difícil, quando as explosões parecem surgir do nada.>

O ataque israelense dividiu os iranianos, disse ela, com alguns comemorando as perdas do regime, enquanto outros estão irritados com aqueles que torcem por Israel.>