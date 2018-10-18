Na sala onde Facebook tenta uma guerra contra as notícias falsas

Crédito: Pixabay

Facebook em Menlo Park, na Califórnia, um time da empresa compra a guerra contra as notícias falsas nas eleições 2018, mas admite a dificuldade em controlar as tentativas de se influenciar politicamente disputas eleitorais no Brasil e no mundo através de desinformação. De dentro de uma sala no edifício 20 da sede doem Menlo Park, na Califórnia, um time da empresa compra a guerra contra as notícias falsas nas eleições 2018, mas admite a dificuldade em controlar as tentativas de se influenciar politicamente disputas eleitorais no Brasil e no mundo através de desinformação.

Nós temos adversários sofisticados que ficam continuamente tentando encontrar novas formas (de espalhar conteúdo falso), responde Nathaniel Gleicher, chefe das políticas de cibersegurança do Facebook, questionado sobre a continuidade das contas falsas nas eleições brasileiras mesmo com a atenção do Facebook sobre o Brasil - em um trabalho que a empresa considera ter sido eficiente.

O trabalho, explica Gleicher, é de identificar um padrão de comportamento nocivo e agir para tornar aquela ação mais difícil e mais lenta, dando tempo aos técnicos para descobrir problemas com a rapidez necessária a evitar que isso interfira no processo eleitoral. Para o Facebook, a empresa está muito mais avançada, hoje em dia, do que já esteve em 2016, por exemplo.

eleições, onde desde setembro especialistas de 20 equipes diferentes da companhia  entre engenheiros da computação, pesquisadores e integrantes do time legal da empresa, por exemplo  ficam reunidos para agir durante as eleições contra a desinformação. A disputa eleitoral brasileira deste ano foi a primeira levada ao espaço. Estamos fazendo nosso melhor, mas há sempre mais para tentar encontrar (esses casos). Sempre há mais trabalho que podemos fazer e é por isso que tentamos estabelecer parcerias, afirma a diretora de políticas globais, Katie Harbath, destacando a importância de parceria com autoridades eleitorais e empresas de outros ramos, como checagem de notícias, para identificar o problema. O Facebook abriu para jornalistas nesta quarta-feira, 17, pela primeira vez a sala de guerra de, onde desde setembro especialistas de 20 equipes diferentes da companhia  entre engenheiros da computação, pesquisadores e integrantes do time legal da empresa, por exemplo  ficam reunidos para agir durante as eleições contra a desinformação. A disputa eleitoral brasileira deste ano foi a primeira levada ao espaço. Estamos fazendo nosso melhor, mas há sempre mais para tentar encontrar (esses casos). Sempre há mais trabalho que podemos fazer e é por isso que tentamos estabelecer parcerias, afirma a diretora de políticas globais, Katie Harbath, destacando a importância de parceria com autoridades eleitorais e empresas de outros ramos, como checagem de notícias, para identificar o problema.

Estados Unidos - dividem o espaço com cartazes coloridos com frases motivacionais como os vistos em outras áreas da empresa e com grandes telas de gráficos de monitoramento dos compartilhamentos ligados à eleição na rede social. O acesso ao local é restrito. Na sala, bandeiras e mapas do Brasil - e doss - dividem o espaço com cartazes coloridos com frases motivacionais como os vistos em outras áreas da empresa e com grandes telas de gráficos de monitoramento dos compartilhamentos ligados à eleição na rede social. O acesso ao local é restrito.

Sabemos que não temos bola de cristal, sabemos que temos que estar prontos para novas técnicas, que não vimos antes, afirma Gleicher. Na conversa com os jornalistas, em nenhum momento os representantes do Facebook garantem que a plataforma está imune ao risco de interferências na eleição através da disseminação de conteúdo falso.

Donald Trump. O Facebook resistiu até reconhecer que falhou na segurança dos dados dos usuários e teve seu modelo de negócios posto à prova. Desde então, a pressão americana por uma regulação de companhias que coletam dados dos usuários, como o Facebook, cresceu. O esforço do Facebook em mostrar o trabalho pela integridade das eleições vem depois de a companhia sofrer um forte abalo na reputação  e perder valor em ações de mercado  com a vinda à tona no início deste ano do escândalo sobre o uso de dados indevidos pela consultoria política Cambridge Analytica, na eleição americana de 2016, e a interferência de robôs russos, que impulsionaram a divulgação de conteúdo que favoreceu o então candidato e hoje presidente dos Estados Unidos,O Facebook resistiu até reconhecer que falhou na segurança dos dados dos usuários e teve seu modelo de negócios posto à prova. Desde então, a pressão americana por uma regulação de companhias que coletam dados dos usuários, como o Facebook, cresceu.

A empresa diz que já vem intensificando o trabalho de segurança de dados e integridade em eleições durante os últimos dois anos e que, em 2017, ampliou de 10 mil para 20 mil o número de pessoas trabalhando nessa área e redirecionou todas as atenções à questão das eleições. Isso não impediu que há menos de um mês a rede social admitisse que hackers conseguiram acessar indevidamente dados de cerca de 50 milhões de usuários da plataforma.

Para mostrar como tem tentado barrar a interferência em eleições - inclusive as eleições de meio de mandato americanas, que vão ocorrer em novembro - o Facebook convidou jornalistas para conhecerem a sala de guerra inaugurada em setembro, na qual há equipes trabalhando 24 horas por dia nos períodos próximos a eleições. O Estado foi o único veículo brasileiro a visitar o local.

(TSE) a determinar a remoção de postagens com conteúdo falso nesta semana. A eleição no Brasil é vista como um caso de eficiência do grupo - a despeito do compartilhamento de notícias falsas na rede ter levado, por exemplo, o Tribunal Superior Eleitorala determinar a remoção de postagens com conteúdo falso nesta semana.

A intenção da sala de guerra, segundo eles, é manter unidos fisicamente os representantes de todos os times num só lugar; antes o trabalho era feito virtualmente. Em eleição, segundo eles, cada minuto importa, e manter o grupo unido é um jeito de dar respostas rápidas.

Segundo Samidh Chakrabarti, diretor de eleições e engajamento civil do Facebook, no caso das eleições brasileiras a sala de guerra conseguiu tirar do ar uma informação que poderia comprometer a votação no primeiro turno antes que as postagens se tornassem virais. No domingo, 7, dia da eleição brasileira, o Facebook identificou um alto volume de postagens que indicavam que a votação se estenderia até a segunda-feira, 8, o que era uma mentira, mas conseguiu remover em algumas horas o conteúdo da plataforma. Não foram divulgados os dados dos casos removidos.

Globalmente, a empresa já derrubou 1,3 bilhão de contas falsas. Muitas vezes, segundo Samidh, a origem de posts que contenham desinformação é uma conta falsa. A empresa também passou a reduzir a redistribuição de conteúdos, fazer parcerias com agências de checagem para confrontar os dados e dar mais transparência aos anúncios publicitários. Além de conteúdo falso, a empresa também analisa na sala de guerra as tendências de discurso de ódio ou de conteúdo que pode atrapalhar o engajamento da sociedade no processo eleitoral.

Os especialistas identificaram no primeiro turno do Brasil, por exemplo, postagens com alto discurso de ódio contra uma região do País, logo após o fechamento das urnas, e começaram a derrubar as publicações no mesmo dia.

WHATSAPP

Crédito: Divulgação

No Brasil, o Whastapp se tornou um importante disseminador de notícias falsas. O Facebook adquiriu o WhatsApp em 2014, mas quando se trata de responder sobre a disseminação de conteúdo falso a resposta comumente ouvida é que as duas são empresas diferentes. A sala de guerra do Facebook incluiu representantes do WhatsApp, para verificar quando ambos podem se ajudar.

O WhatsApp passou a identificar quando uma mensagem é encaminhada na tentativa de ajudar no combate à desinformação, mas isso não evitou que o aplicativo fosse povoado por informação falsa nas eleições brasileiras.