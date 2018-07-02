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Ataque

Na Austrália, tubarão morde mulher que tentou alimentá-lo; veja vídeo

Acidente aconteceu na Austrália; Melissa Brunning quase perdeu o dedo, mas passa bem

Publicado em 02 de Julho de 2018 às 17:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2018 às 17:58
Moradora de Perth, na Austrália, Melissa Brunning quase perdeu o dedo ao tentar alimentar um tubarão-lixa Crédito: Facebook / Melissa Brunning
O que era para ser um momento divertido quase se transformou em tragédia para Melissa Brunning, de 34 anos. A australiana de Perth estava em um barco na baía de Dugongo, na região de Kimberley (Austrália) quando a embarcação foi cercada por tubarões-lixa. Junto com os amigos, ela achou que seria divertido alimentá-los.
O problema é que Melissa chegou perto demais do animal, que acabou mordendo deu dedo indicador e puxando-a para a água. Um amigo a tirou da água rapidamente antes que o pior acontecesse.
VEJA VÍDEO
Segundo ela disse ao canal australiano 7 News, tudo aconteceu muito rápido. "Ele [o tubarão] prendeu meu dedo e senti que estava cortando até o osso", lembrou, contando que, naquele momento, ela tinha certeza de que tinha perdido o dedo.
Por sorte, a australiana teve "apenas" cortes, uma fratura e ligamentos rompidos. A ferida, no entanto, logo infeccionou e precisou ser tratada em um hospital.
Em seu Facebook, a empresária disse estar surpresa com a repercussão história e assegurou que a situação não deve ser considerada um ataque de tubarão. "Isso foi uma coisa idiota que eu fiz e sofri as consequências. Nossos tubarões são muito preciosos e como eles sempre me assustaram, eu tenho muito respeito por eles", escreveu em uma postagem sobre o incidente. "As águas são domínio deles... E nós devemos apreciá-los e admirá-los de longe".
Tubarões-lixa são conhecidos por geralmente serem tranquilos e inofensivos aos humanos. Isso, no entanto, pode mudar: quando sentem-se ameaçados ou sentem que seu espaço foi invadido, eles podem atacar.
Isolada, a região de Kimberley é conhecida por ter tubarões e crocodilos marinhos que podem chegar a sete metros de comprimento.
Em outra postagem, já recuperada do susto, Melissa mostrou o encontro com um desses crocodilos e fez piada da própria situação: "Mantive meus dedos bem longe desse cara".

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