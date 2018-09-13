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Governo Macri

Na Argentina, manifestantes protestam contra medidas de austeridade

A crise forçou o governo Macri a buscar uma linha de crédito de US$ 50 bilhões junto ao Fundo Monetário Internacional
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 set 2018 às 09:31

Publicado em 13 de Setembro de 2018 às 09:31

Milhares de argentinos realizaram uma manifestação para protestar contra as recentes medidas de austeridade do governo de Maurício Macri e para exigir soluções para a crise econômica que o país enfrenta.
Manifestantes liderados por grupos sindicais travaram o trânsito em algumas das principais avenidas da capital argentina nesta quarta-feira. Alguns manifestantes cozinharam guisados em panelas e ofereciam à população para dramatizar os crescentes níveis de pobreza em solo argentino. Os preços ao consumidor do país estão em alta, o desemprego está aumentando e o peso tem se desvalorizado acentuadamente em relação ao dólar.
A crise forçou o governo Macri a buscar uma linha de crédito de US$ 50 bilhões junto ao Fundo Monetário Internacional (FMI). O presidente argentino anunciou recentemente novos impostos sobre as exportações e a eliminação de diversos ministérios do governo para acalmar as preocupações dos mercados financeiros sobre a capacidade da Argentina de pagar suas dívidas.
Fonte: Associated Press

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