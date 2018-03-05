Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Na Alemanha, homem faz transmissão dizendo que esfaqueou a esposa
Crime

Na Alemanha, homem faz transmissão dizendo que esfaqueou a esposa

No vídeo, o homem alega que procurou sua mulher para 'acertar as coisas', mas diz que ela 'tentou me colocar para fora'
Redação de A Gazeta

Publicado em 05 de Março de 2018 às 19:20

Homem faz vídeo dizendo que esfaqueou mulher Crédito: Reprodução | Facebook
Um homem fez uma transmissão ao vivo no Facebook na qual ele aparece com a mão esquerda ensaguentada e dizendo, com a respiração ofegante, que acabara de esfaquear a própria mulher. Segundo a imprensa na Europa, o suspeito, que no vídeo diz se chamar Abu Marwan, é um imigrante sírio de 41 anos que mora em Mühlacker, no Sul da Alemanha.
O casal tem três filhos, mas estaria separado. Na transmissão, o homem alega que procurou sua mulher para "acertar as coisas", mas diz que ela "tentou me colocar para fora". Foi quando, segundo o autor das imagens, ele a esfaqueou três ou quatro vezes. Marwan diz não saber se a mulher morreu. Antes de terminar o vídeo, o homem faz um alerta "a todas as mulheres do mundo: isto é o que vocês recebem por trair os seus maridos".
Nas imagens, Marwan aparece ao lado de um jovem, que, segundo sites de notícias, é um dos filhos do casal. Ele tentou fugir com o garoto de 12 anos, mas foi preso pela polícia de Karlsruhe acusado de assassinar a mulher, que tinha 37 anos. Segundo as autoridades, os policiais foram acionados por uma filha do casal que teria presenciado o crime.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES
Imagem de destaque
Como será o bolo de aniversário de Roberto Carlos em Cachoeiro
Julio Katona, Ronaldo Barbosa, ViniÌcius Borges, Pedro Martins, Felipe Gomes, Lorena SimoÌes, HeÌlio Gualberto e Laryssa Gobbi
Exposição vai contar os 190 anos da Assembleia Legislativa do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados