Na Alemanha, homem faz transmissão dizendo que esfaqueou a esposa

Um homem fez uma transmissão ao vivo no Facebook na qual ele aparece com a mão esquerda ensaguentada e dizendo, com a respiração ofegante, que acabara de esfaquear a própria mulher. Segundo a imprensa na Europa, o suspeito, que no vídeo diz se chamar Abu Marwan, é um imigrante sírio de 41 anos que mora em Mühlacker, no Sul da Alemanha.
O casal tem três filhos, mas estaria separado. Na transmissão, o homem alega que procurou sua mulher para "acertar as coisas", mas diz que ela "tentou me colocar para fora". Foi quando, segundo o autor das imagens, ele a esfaqueou três ou quatro vezes. Marwan diz não saber se a mulher morreu. Antes de terminar o vídeo, o homem faz um alerta "a todas as mulheres do mundo: isto é o que vocês recebem por trair os seus maridos".
Nas imagens, Marwan aparece ao lado de um jovem, que, segundo sites de notícias, é um dos filhos do casal. Ele tentou fugir com o garoto de 12 anos, mas foi preso pela polícia de Karlsruhe acusado de assassinar a mulher, que tinha 37 anos. Segundo as autoridades, os policiais foram acionados por uma filha do casal que teria presenciado o crime.