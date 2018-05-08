Mulheres sauditas poderão dirigir a partir de 24 de junho

Mulheres sauditas com idade a partir de 18 anos terão o direito de passar pelo exame para obter a carteira de motorista Crédito: Reprodução/Pixabay

As mulheres sauditas terão o direito de dirigir automóveis a partir de 24 de junho, de acordo com um comunicado publicado pelo governo nesta terça-feira. A medida foi anunciada em setembro do ano passado, mas a data oficial ainda não tinha sido divulgada.

"Existem todas as condições para que as mulheres comecem a dirigir", afirmou o general Mohamed al-Basami, diretor do Departamento de Trânsito, vinculado ao ministério do Interior.

As mulheres com idade a partir de 18 anos terão o direito de passar pelo exame para obter a carteira de motorista, explicou Basami. Cinco cidades do reino criaram autoescolas para mulheres. As sauditas com carteiras de motoristas estrangeiras poderão trocá-las por documentos sauditas.

O rei Salman decidiu, em setembro de 2017, acabar com a proibição de direção para as sauditas como parte de uma nova política inspirada pelo jovem príncipe herdeiro, Mohamed bin Salman, que pretende diversifica a economia nacional para reduzir a dependência do petróleo.