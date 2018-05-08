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Mulheres sauditas poderão dirigir a partir de 24 de junho

Cinco cidades da Arábia Saudita abrem autoescolas destinadas ao público feminino

Publicado em 08 de Maio de 2018 às 12:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2018 às 12:31
Mulheres sauditas com idade a partir de 18 anos terão o direito de passar pelo exame para obter a carteira de motorista Crédito: Reprodução/Pixabay
As mulheres sauditas terão o direito de dirigir automóveis a partir de 24 de junho, de acordo com um comunicado publicado pelo governo nesta terça-feira. A medida foi anunciada em setembro do ano passado, mas a data oficial ainda não tinha sido divulgada.
"Existem todas as condições para que as mulheres comecem a dirigir", afirmou o general Mohamed al-Basami, diretor do Departamento de Trânsito, vinculado ao ministério do Interior.
As mulheres com idade a partir de 18 anos terão o direito de passar pelo exame para obter a carteira de motorista, explicou Basami. Cinco cidades do reino criaram autoescolas para mulheres. As sauditas com carteiras de motoristas estrangeiras poderão trocá-las por documentos sauditas.
O rei Salman decidiu, em setembro de 2017, acabar com a proibição de direção para as sauditas como parte de uma nova política inspirada pelo jovem príncipe herdeiro, Mohamed bin Salman, que pretende diversifica a economia nacional para reduzir a dependência do petróleo.
Com isso, a Arábia Saudita, o único país do mundo que proibia as mulheres de dirigir, passa por uma série de reformas para gerar uma participação feminina maior na vida econômica e social. No entanto, as mulheres ainda enfrentam uma série de barreiras e são submetidas a um sistema de tutela masculino. Elas precisam da autorização de um homem da família para viajar, estudar ou exercer determinadas funções.

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