Mulher trans faz história ao ser a primeira a concorrer a governo

Christine Hallquist na primária democrata de Vermont, na terça-feira Crédito: Reprodução/Pixabay

Christine Hallquist, uma ex-executiva de Vermont, fez história nos Estados Unidos na noite da última terça-feira ao ser a primeira candidata transgênero nomeada por um partido grande para concorrer ao governo do estado de Vermont. Ela derrotou outros três candidatos na primária democrata no estado.

 Esta noite, fizemos história  disse Christine, dirigindo-se a apoiadores em uma festa na noite da eleição em Burlington.  Estou muito orgulhosa de ser o rosto dos democratas hoje à noite.

É um marco notável, mesmo para um ano eleitoral já dominado por um influxo de mulheres e um número recorde de candidatos que se identificam como lésbicas, gays, transexuais ou queer.





"A vitória de Christine é um momento decisivo no movimento pela igualdade trans e é especialmente notável, dada a escassez de autoridades eleitorais trans em qualquer nível de governo", disse em um comunicado Annise Parker, chefe executiva da L.G.B.T.Q Victory Fund, que treina e apóia candidatos gays e transexuais. "No entanto, os eleitores de Vermont escolheram Christine não por causa de sua identidade de gênero, mas porque ela é uma candidata aberta e autêntica com uma longa história de serviço ao Estado e que fala sobre as questões mais importantes para os eleitores", completou Annise.

Christine não foi a única candidata transgênero a participar das eleições do país nos últimos dias. No Havaí, no sábado, a advogada Kim Coco Iwamoto chegou a disputar uma nomeação ao cargo de vice-governadora pelo Partido Democrata, mas perdeu a indicação.

E mais candidatos transgêneros estarão nas urnas em breve, incluindo Alexandra Chandler, ex-analista de inteligência naval que está concorrendo no Terceiro Distrito de Massachusetts. Ela está tentando se diferenciar em uma primária lotada no Congresso no início de setembro, enfatizando a natureza histórica de sua candidatura.

"Estou correndo para o Congresso para ser uma voz para crianças trans por aí", disse ela em um recente vídeo de campanha.

CAMINHO DIFÍCIL ATÉ O GOVERNO

No caso de Christine, não havia outros grandes nomes na primária democrata de Vermont para ofuscá-la. No entanto, daqui para frente, seu caminho para ocupar o gabinete de governo será mais difícil. Ela enfrentará um um republicano, Phil Scott, que está correndo para seu segundo mandato com a história do seu lado  os cidadãos de Vermont não deixaram de reeleger sequer um governador desde 1962.

A popularidade de Scott caiu, no entanto, especialmente entre os conservadores, depois que ele assinou medidas de controle de armas este ano. Ainda assim, uma pesquisa realizada em julho por organizações de mídia públicas no estado mostrou que dois terços da população apoiavam a lei, e quase metade dos democratas tinha uma opinião favorável sobre Scott. Apenas 18% dos entrevistados democratas na mesma pesquisa disseram que tinham uma opinião favorável de Christine, e 55% ainda não sabiam quem ela era.

Isso pode mudar agora que Christine é a indicada do partido, e é provável que ela atraia a atenção nacional  e dólares para arrecadação de fundos  por causa do potencial histórico de sua candidatura.

 Ela vai levantar mais dinheiro e sua mensagem vai chegar mais longe  disse Eric Davis, professor emérito do Middlebury College de Vermont.  Mesmo que ela não seja eleita governadora, a maior contribuição de sua campanha poderia ser aumentar a conscientização sobre as questões que as pessoas transgênero enfrentam.





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