Mulher que se casou com desconhecido foge dele na lua de mel

Stephanie e Ben se casam Crédito: Divulgação | Channel 4

Stephanie e Ben trocaram alianças como qualquer outro casal. Mas com um detalhe que faz toda a diferença: os dois se conheceram momentos antes de subir ao altar. Pode parecer um matrimônio em algum rincão islâmico no Afeganistão, mas aconteceu na Inglaterra.

Os dois participam de "Married at first sight" (Casados a primeira vista), programa do Channel 4, emissora de TV britânica, que visa a unir totais desconhecidos. Os pombinhos tiveram uma linda festa, beijaram-se diante dos convidados e partiram para lua de mel de luxo na badalada Majorca (Espanha).

Porém o script teve uma reviravolta. Stephanie fugiu de Ben na lua de mel e o casamento "não foi consumado". O clima parecia caminhar para o desenlace amoroso. A policial definiu Ben como "muito acima das expectativas, adorável, doce, engraçado, lindo". O milionário Ben, por sua vez, não poupou elogios à esposa.

NEM TUDO ESTÁ PERDIDO

"Se continuarmos com isso, eventualmente vou me apaixonar por ele", comentou Stephanie. Os dois terão que conviver por sete meses sob o mesmo teto até que decidam se vão continuar juntos como casal.