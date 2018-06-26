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Não deu match

Mulher processa agência por não ter achado o homem dos seus sonhos

Tereza Burki alega danos psicológicos e quer o reembolso da taxa de inscrição de R$ 60 mil

Publicado em 26 de Junho de 2018 às 10:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2018 às 10:31
A inglesa Tereza Burki está processando uma agência de encontros por não ter encontrado o homem dos seus sonhos Crédito: Pixabay
Você já ficou frustrado por não ter matches no Tinder? A inglesa Tereza Burki levou isso a um outro nível e resolveu processar uma agência de encontros londrina por não ter achado o homem dos seus sonhos. Ela quer o reembolso da taxa de inscrição, de 12 mil libras (cerca de R$ 60 mil), além de indenização por danos morais.
Segundo o jornal London Evening Standard, os advogados de Tereza argumentaram na audiência que desde 2014, quando contratou o serviço, os perfis que a agência enviou não correspondem às suas exigências e que isso acabou lhe causando grande dano psicológico.
A agência contesta as acusações, dizendo que achou seis homens com o perfil pedido. A empresa está processando a mulher por falsas acusações e difamação e pedindo uma indenização de 75 mil libras (aproximadamente R$ 370 mil) por conta das críticas ruins que Tereza postou sobre a agência em sites e redes sociais.
Uma decisão sobre o caso deve sair em algum momento nos próximos meses.

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