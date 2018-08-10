Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Mulher parada por velocidade diz não poder ser presa porque é branca
"Pura e com classe"

Mulher parada por velocidade diz não poder ser presa porque é branca

Lauren Elizabeth Cutshaw, de 32 anos, se descreveu na delegacia como uma mulher com classe, branca e pura
Redação de A Gazeta

10 ago 2018 às 11:43

Publicado em 10 de Agosto de 2018 às 11:43

Uma mulher que foi parada nos EUA por policiais por trafegar a cerca de 90 km/h disse a eles que não deveria ser presa porque é uma mulher branca muito pura, com classe.
Segundo a polícia de Bluffton, na Carolina do Sul, Lauren Elizabeth Cutshaw não conseguia pronunciar muito bem as palavras e o nível de álcool em seu sangue era de 0,18%.
Lauren, agente imobiliária de 32 anos, disse à policial que a deteve que não deveria ser presa porque era bailarina e se formou em uma universidade muito reconhecida.
Ao ser encaminhada à delegacia, ela se descreveu como uma mulher com classe e branca e pura, escreveu a agente em seu relatório. Perguntei o que eu tinha a ver com isso tudo, disse ela. É policial, deve saber o que isso significa, respondeu Lauren.
A detida disse ainda que seu noivo é policial e que estava a caminho da casa dele quando foi presa, na madrugada de sábado, 4. A agente imobiliária contou à polícia que havia bebido vinho em um restaurante. Outro agente encontrou maconha no veículo dela.
Lauren continua presa por conduzir sob efeito de álcool, excesso de velocidade e posse de maconha.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados