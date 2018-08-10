Mulher parada por velocidade diz não poder ser presa porque é branca

Uma mulher que foi parada nos EUA por policiais por trafegar a cerca de 90 km/h disse a eles que não deveria ser presa porque é uma mulher branca muito pura, com classe.
Segundo a polícia de Bluffton, na Carolina do Sul, Lauren Elizabeth Cutshaw não conseguia pronunciar muito bem as palavras e o nível de álcool em seu sangue era de 0,18%.
Lauren, agente imobiliária de 32 anos, disse à policial que a deteve que não deveria ser presa porque era bailarina e se formou em uma universidade muito reconhecida.
Ao ser encaminhada à delegacia, ela se descreveu como uma mulher com classe e branca e pura, escreveu a agente em seu relatório. Perguntei o que eu tinha a ver com isso tudo, disse ela. É policial, deve saber o que isso significa, respondeu Lauren.
A detida disse ainda que seu noivo é policial e que estava a caminho da casa dele quando foi presa, na madrugada de sábado, 4. A agente imobiliária contou à polícia que havia bebido vinho em um restaurante. Outro agente encontrou maconha no veículo dela.
Lauren continua presa por conduzir sob efeito de álcool, excesso de velocidade e posse de maconha.