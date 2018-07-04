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História digna de cinema

Mulher muda de cadeira em avião e pode ter servido de cupido para casal

Rosey Blair viralizou nas redes sociais ao acompanhar as interações de dois passageiros em voo

Publicado em 04 de Julho de 2018 às 13:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jul 2018 às 13:23
Ao pedir para trocar de lugar em um avião, uma mulher pode ter servido de cupido para um novo casal Crédito: Reprodução/Pixabay
A fotógrafa Rosey Blair viralizou nas redes sociais ao compartilhar uma história digna de cinema: ela acidentalmente pode ter servido de cupido para um casal dentro de um avião. Ela estava viajando com o namorado na segunda-feira, 2, e como os dois estavam em corredores diferentes, pediram para trocar de assento com uma passageira para que ficassem juntos.
A mulher aceitou o pedido, sentou ao lado de um homem e logo os dois começaram a conversar. Nós não estávamos sentados um ao lado do outro, então pedimos para uma passageira se ela trocaria de lugar com a gente e agora ela está flertando com o homem ao lado dela! Os dois estão conversando e rindo intensamente e o voo ainda nem decolou! Espero que os dois se apaixonem, escreveu a fotógrafa.
Rosey começou então a acompanhar as interações entre o potencial novo casal dentro do avião, descobrindo que os dois tinham interesses em comum, moravam na mesma cidade, estavam solteiros e fizeram o trajeto inteiro do voo conversando sobre os mais diversos assuntos.
Eles vão se apaixonar, casar e ter vários bebês!, brincou a fotógrafa ao final do seu relato. Veja abaixo a sequência de tuítes (em inglês).
 

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