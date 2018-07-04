Mulher muda de cadeira em avião e pode ter servido de cupido para casal

Ao pedir para trocar de lugar em um avião, uma mulher pode ter servido de cupido para um novo casal Crédito: Reprodução/Pixabay

A fotógrafa Rosey Blair viralizou nas redes sociais ao compartilhar uma história digna de cinema: ela acidentalmente pode ter servido de cupido para um casal dentro de um avião. Ela estava viajando com o namorado na segunda-feira, 2, e como os dois estavam em corredores diferentes, pediram para trocar de assento com uma passageira para que ficassem juntos.

A mulher aceitou o pedido, sentou ao lado de um homem e logo os dois começaram a conversar. Nós não estávamos sentados um ao lado do outro, então pedimos para uma passageira se ela trocaria de lugar com a gente e agora ela está flertando com o homem ao lado dela! Os dois estão conversando e rindo intensamente e o voo ainda nem decolou! Espero que os dois se apaixonem, escreveu a fotógrafa.

Rosey começou então a acompanhar as interações entre o potencial novo casal dentro do avião, descobrindo que os dois tinham interesses em comum, moravam na mesma cidade, estavam solteiros e fizeram o trajeto inteiro do voo conversando sobre os mais diversos assuntos.

Eles vão se apaixonar, casar e ter vários bebês!, brincou a fotógrafa ao final do seu relato. Veja abaixo a sequência de tuítes (em inglês).