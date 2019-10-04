Home
Mulher invade área reservada de zoológico nos EUA e tenta interagir com leão

O ato fez que o Zoológico do Bronx, em Nova York, no entanto, se manifestasse sobre o risco da brincadeira

Publicado em 4 de outubro de 2019 às 14:46

 - Atualizado há 6 anos

Vídeo foi compartilhado por outro visitante, que registrou momento e compartilhou Crédito: Instagram @Realsobrino

(FOLHAPRESS) - Um vídeo de uma mulher tentando interagir com um leão dentro de uma área reservada em um zoológico nos Estados Unidos viralizou nas redes sociais. Não aconteceu nenhum fato grave com ela.

O ato fez que o Zoológico do Bronx, em Nova York, no entanto, se manifestasse sobre o risco da brincadeira. "Esta ação foi uma séria violação e uma invasão ilegal que poderia ter resultado em ferimentos graves ou morte", disse um porta-voz do zoo. 

Segundo informações da rede televisiva CNN, a mulher escalou a cerca do leão para ficar perto do animal. De frente para o felino, ela aparece, no vídeo, fazendo gestos e dançando.

A polícia de Nova York informou que só foi notificada na terça-feira (1º), quando o zoológico deu queixa por invasão. A mulher não foi identificada.

