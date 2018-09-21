  • Início
  • Mundo
  • Mulher esfaqueia três bebês e dois adultos em creche em Nova York
Faca de açougueiro

Mulher esfaqueia três bebês e dois adultos em creche em Nova York

Suspeita foi presa após tentar se matar cortando os pulsos, revelou a polícia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 set 2018 às 13:32

Publicado em 21 de Setembro de 2018 às 13:32

A rua no Queens onde ocorreu o crime Crédito: Reprodução da internet
Uma mulher esfaqueou cinco pessoas, entre elas três bebês de até 1 mês de idade, numa creche no Queens, informou a polícia local. A suspeita em seguida tentou se matar cortando os pulsos, mas foi presa por policiais.
As três bebês feridas estão em estado grave, mas, segundo as autoridades, suas condições são estáveis. Duas das meninas esfaqueadas, uma de 1 mês e outra de apenas 3 dias de idade, foram atingidas na barriga; a outra, de 20 dias, foi cortada numa orelha, no queixo e na boca.
Dos dois adultos esfaqueados, um era o pai de uma das crianças feridas. Ele recebeu uma facada na perna. A outra era uma funcionária da creche, que recebeu oito facadas no tronco. Ambos estão hospitalizados em estado grave, mas estável.
A suspeita teria usado uma faca de açougueiro. A polícia também achou um cutelo na cena do crime.
Policiais relataram que a mulher suspeita do crime foi achada inconsciente no porão do prédio da creche, com os pulsos cortados. Ela tem 52 anos e foi tratada dos ferimentos ao ser presa.
Segundo a polícia, outras quatro crianças da creche, que não foram feridas, também acabaram levadas para o hospital para observação. De acordo com a rede de TV CBS, a creche funcionava num apartamento e era um estabelecimento informal.
Vizinhos contaram aos repórteres que acordaram ao ouvirem gritos vindos da creche na hora do crime.
 Eu me levantei, me vesti e saí de casa para ver o que estava acontecendo  disse um deles.
 

Viu algum erro?
