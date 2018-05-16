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Camboja

Mulher é presa por comer animais a fim de ganhar dinheiro no YouTube

De acordo com reportagem, Ah Lin e o marido já ganharam cerca de US$ 500 com propaganda exibida nos seus vídeos

Publicado em 16 de Maio de 2018 às 17:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mai 2018 às 17:04
Ah Lin Tuch e um gato ameaçado de extinção Crédito: Reprodução | YouTube
Há gente interessado em tudo no YouTube. Como os assinantes de um canal onde uma mulher fazia vídeos em que aparecia comendo vários tipos de animais - alguns deles protegidos por leis ambientais ou ameaçados de extinção.
Pelo cardápio exótico e criminoso, Ah Lin Tuch acabou presa. Os vídeos eram feitos em uma área de mata nos arredores de Phnom Penh, no Camboja, com ajuda com marido de An Lin. Identificado como Phoun Raty, ele também foi preso.
Nos vídeos, Ah Lin dizia mostrar suas "habilidades de sobrevivência". No cardápio da cambojana estavam um raro gato pescador, sapos e pássaros protegidos. Tudo era preparado de forma bastante rústica.
Ah Lin Tuch se prepara para cozinhar uma ave protegida Crédito: Reprodução | Youtube
De acordo com reportagem, Ah Lin e o marido já ganharam cerca de US$ 500 com propaganda exibida nos seus vídeos.
Autoridades ambientais do Camboja investigam se os animais eram mortos pela dupla em seus ambientes naturais ou enviados a ela para a gravação dos vídeos. Na filmagem abaixo, ela mata e come uma cobra.
VEJA VÍDEO (CENAS FORTES)

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