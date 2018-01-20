Mulher é presa ao tentar vender a virgindade da filha, de 13 anos

Irina Gladkikh tentou vender a virgindade da filha por R$ 85 mil Crédito: Reprodução | Ministério do Interior da Rússia

Uma mulher foi presa sob acusação de tentar vender a um "empresário rico" a virgindade da filha, de 13 anos.

De acordo com o Ministério do Interior da Rússia, a corretora de imóveis Irina Gladkikh, de 35 anos, viajou a Moscou, a capital do país, com a filha e uma amiga para negociar a primeira noite da adolescente, que custaria o equivalente a cerca de R$ 85 mil.

Entretanto, na outra ponta da negociação, estava um policial disfarçado. De acordo com o "Sun", Irina, moradora da cidade de Chelyabinsk, foi presa em flagrante em um restaurante. Suspeita-se que a russa também trabalhasse como prostituta.