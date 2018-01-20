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R$ 85 mil

Mulher é presa ao tentar vender a virgindade da filha, de 13 anos

Irina Gladkikh viajou a Moscou, a capital do país, com a filha e uma amiga para negociar a primeira noite da adolescente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jan 2018 às 22:17

Publicado em 19 de Janeiro de 2018 às 22:17

Irina Gladkikh tentou vender a virgindade da filha por R$ 85 mil Crédito: Reprodução | Ministério do Interior da Rússia
Uma mulher foi presa sob acusação de tentar vender a um "empresário rico" a virgindade da filha, de 13 anos.
De acordo com o Ministério do Interior da Rússia, a corretora de imóveis Irina Gladkikh, de 35 anos, viajou a Moscou, a capital do país, com a filha e uma amiga para negociar a primeira noite da adolescente, que custaria o equivalente a cerca de R$ 85 mil.
Entretanto, na outra ponta da negociação, estava um policial disfarçado. De acordo com o "Sun", Irina, moradora da cidade de Chelyabinsk, foi presa em flagrante em um restaurante. Suspeita-se que a russa também trabalhasse como prostituta.
A amiga de Irina também foi detida na operação policial. A adolescente foi entregue a uma assistente social.

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