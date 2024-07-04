Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Mulher é encontrada morta dentro de cobra píton na Indonésia
2º caso em menos de um mês

Mulher é encontrada morta dentro de cobra píton na Indonésia

De acordo com a reportagem, Siriati, de 36 anos, desapareceu depois de sair de casa na manhã da terça-feira, 2, para comprar remédios para seu filho, que estava doente
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 jul 2024 às 07:28

Publicado em 04 de Julho de 2024 às 07:28

Uma mulher que estava desaparecida na vila de Siteba, província de Sulawesi do Sul, na Indonésia, foi encontrada morta dentro da barriga de uma cobra píton, que a engoliu inteira, informou a polícia nesta quarta-feira, 3. É a segunda morte envolvendo uma píton na província em um mês. As informações são do jornal Times of India.
De acordo com a reportagem, Siriati, de 36 anos, desapareceu depois de sair de casa na manhã da terça-feira, 2, para comprar remédios para seu filho, que estava doente. Ao procurar pela mulher, seu marido, Adiansa, 30 anos, encontrou os chinelos e calças de sua esposa no chão a cerca de 500 metros de casa. Pouco depois, ele avistou uma cobra a cerca de 10 metros do caminho. A cobra ainda estava viva, informou à AFP o chefe da polícia local, Idul, que só tem o primeiro nome, como muitos indonésios.
Mulher desaparecida é encontrada dentro de cobra píton de nove metros na Indonésia
Mulher desaparecida é encontrada dentro de cobra píton de nove metros na Indonésia Crédito: Reprodução
O secretário da vila, Iyang, disse à AFP que o marido ficou desconfiado depois que notou a barriga grande da píton e chamou os moradores para ajudar a abrir o estômago dela, onde encontraram o corpo de Siriati.
O jornal indiano aponta que, apesar de incidentes como esse serem raros, houve muitas situações envolvendo pítons na região nos últimos anos: no mês passado, outra mulher foi encontrada morta dentro da barriga de uma píton em outro distrito de Sulawesi do Sul; no ano passado, moradores da província mataram uma píton de oito metros, que foi encontrada estrangulando e comendo um fazendeiro de uma vila; em 2018, uma mulher de 54 anos foi encontrada morta dentro de uma píton de sete metros na cidade de Muna, no sudeste de Sulawesi.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
EstúdioCast: Ecovias Capixaba acelera ciclo de obras na BR-101 no ES e Sul da Bahia
Imagem de destaque
Adolescente é atropelada e socorrida em estado grave em Vitória
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados