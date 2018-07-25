Mulher é atropelada por guarda da rainha Elizabeth II

Os soldados da guarda real britânica, que são designados para proteger as residências e castelos da rainha Elizabeth II, são conhecidos pela disciplina inabalável adquiridas durante treinamentos rigorosos no Exército. Uma turista que visitava o Windsor Castle, no oeste da Inglaterra, sentiu na pele essa disciplina.
Após avançar o cordão de isolamento para tirar uma foto com o guarda no fundo, o soldado começou a marchar na sua rota e atropelou a turista sem nenhuma cerimônia ou pedido para ela sair da frente, deixando-a assustada e confusa sobre o que aconteceu.
A Household Division tem orgulho de guardar a sua majestade e honrada que pessoas do mundo inteiro vêm assistir a nossa cerimônia, disse um representante do Ministério da Defesa britânico ao jornal The Sun. Os cordões de isolamento estão lá para proteger o público e nossos soldados, por favor fiquem atrás deles, completa o comunicado.
