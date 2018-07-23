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Parto inesperado

Mulher dá à luz em lanchonete e filha poderá comer de graça para sempre

Caso ocorreu em uma unidade da Chick-fil-A em San Antonio, nos Estados Unidos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2018 às 13:46

Publicado em 23 de Julho de 2018 às 13:46

Bebê nasce em lanchonete e ganha comida de graça para sempre Crédito: Reprodução/Pixabay
Um casal de San Antonio, nos Estados Unidos, foi a uma unidade da rede de lanchonetes Chick-fil-A quando, de repente, a mulher deu à luz. Por conta disso, a rede disse que a filha poderá comer lá de graça para sempre e ainda garantiu um emprego quando ela completar 14 anos.
Tudo começou quando Falon Griffin, que estava grávida, começou a sentir intensas contrações na noite de terça-feira, então ela e o marido, Robert, foram ao hospital. Mas, no caminho, o casal parou em uma unidade do Chick-fil-A para deixar suas duas filhas com um casal de amigos.
A lanchonete estava fechada, mas os funcionários deixaram Falon entrar para usar o banheiro. Foi aí que ela entrou em trabalho de parto. "Eu estava prestes a ligar para a emergência, eu abro a porta e ela está lá gritando", disse Brenda Enriquez, a diretora da lanchonete, à ABC.
A gravidez de Falon era considerada de alto risco, o que deixou a situação ainda mais preocupante. Por sorte, Robert soube lidar bem com o trabalho de parto inesperado. "Eu parei a bebê quando chegou no ombro, porque eu vi o que parecia ser um enforcamento: era o cordão umbilical que estava preso em seu pescoço", disse Robert. Ele conseguiu desenrolar o cordão e trouxe Gracelyn ao mundo.
A emergência chegou e a mãe e a bebê foram levadas ao hospital, onde estão internadas e fora de risco. Como resultado do parto na lanchonete, a Chick-fil-A ofereceu comida de graça para ela por toda a vida.

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