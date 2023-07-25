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Tragédia

Mulher cai de penhasco e morre após ser pedida em casamento na Turquia

Yesim Demir, de 39 anos, estava de férias com o noivo em um hotel na ilha de Bozcaada, na cidade litorânea de Çanakkale

Publicado em 25 de Julho de 2023 às 17:18

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 jul 2023 às 17:18
Yesim caiu de uma altura de 30 metros de um penhasco na cidade litorânea de Çanakkale, na Turquia
Yesim caiu de uma altura de 30 metros de um penhasco na cidade litorânea de Çanakkale, na Turquia Crédito: Redes Sociais
Uma designer de 39 anos morreu ao cair de um penhasco logo após ser pedida em casamento pelo noivo no dia 6 de julho, na Turquia.
Yesim Demir estava de férias com o noivo, Nizamettin Gursu, em um hotel na ilha de Bozcaada, na cidade litorânea de Çanakkale. Gursu planejava fazer um pedido de casamento romântico à noiva, e escolheu Polente Burnu, uma conhecida atração turística do país, segundo apurou o jornal local Nokta Bursa.
O noivo levou Yesim para um piquenique e fez a proposta de casamento. Yesim aceitou o pedido e o noivo a deixou por alguns instantes buscar a comida e as bebidas que estavam no carro.
Momentos depois, ele ouviu a noiva gritando e correu de volta para o penhasco, quando descobriu que ela havia caído. Uma equipe de paramédicos e agentes da polícia local prestaram atendimento. Durante 45 minutos, foram realizadas tentativas de ressuscitação, mas ela não resistiu aos ferimentos.
Autoridades informaram que ela despencou de uma altura de 30 metros até cair sobre os rochedos. A área onde ocorreu o acidente foi interditada enquanto as autoridades conduziam as investigações e foi reaberta ao público "de forma controlada" no dia 15, após uma série de medidas de segurança.
"Escolhi esse local para termos uma lembrança romântica do meu pedido de casamento. Bebemos um pouco de álcool. Tudo aconteceu ao mesmo tempo. Ela perdeu o equilíbrio e caiu", disse Nizamettin Gursu, noivo de Yesim, em depoimento à polícia local.

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