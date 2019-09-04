Tempestade no Caribe

Mulher abriga 97 cães em casa durante furacão nas Bahamas

Até o momento, a tempestade já matou cinco pessoas e atingiu 13 mil residências

Publicado em 4 de setembro de 2019 às 18:27 - Atualizado há 6 anos

Mulher abriga 97 cães durante furacão nas Bahamas Crédito: Facebook/chellaphillips

A força do furação Dorian fez com que moradores das Bahamas, no Caribe, se unissem para conseguir enfrentar a fúria da tempestade mais forte da história da região. Uma mulher, no entanto, chamou a atenção nas redes sociais ao resgar 97 cachorros na própria casa.

Não há espaço suficiente, como mostram as fotos, mas Chella Phillips afirma que vale a pena salvá-los. "Não me importo com a limpeza constante, desde que eles estejam seguros", afirmou ela no perfil do Facebook.

Para ajudar a manter os animais, Phillips diz que conta com doações de vizinhos. Enquanto ela e o irmão se abrigavam e tentavam salvá-los, o furacão matou cinco pessoas e atingiu mais de 13 mil casas.

A mulher tem experiência no assunto, já que ela administra uma casa para cães desabrigados e abandonados, a "The Voiceless Dogs of Nassau, Bahamas" que já ajudou mais de 1.000 cachorros desde que foi fundada, no ano passado.

Enquanto o furacão passava, ela e o irmão mal dormiram. "Ele dormiu apenas por uma hora, e eu fiquei acordada durante a noite toda, enxugando a casa e tomando conta dos animais que estavam aterrorizados", relatou.

