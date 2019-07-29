Declaração

Mujica diz que Venezuela vive uma ditadura e que só cabe ao país resolvê-la

Ex-presidente uruguaio critica ameaça de interferência externa no país

Publicado em 29 de julho de 2019

O ex-presidente do Uruguai José Mujica Crédito: Jorge Melo | RPC

O ex-presidente uruguaio José Mujica afirmou que a Venezuela vive uma ditadura e que cabe apenas aos próprios venezuelanos resolver a crise que atinge o país.

A declaração foi dada neste sábado (27) durante um encontro de militantes do MPP (Movimento de Participação Popular), que integra a Frente Ampla, que governa o país há três mandatos.

"Sim, é uma ditadura. Na situação em que está, não há nada além de uma ditadura. Mas há ditadura na Arábia Saudita com um rei absoluto, na Malásia, onde matam 25 por dia. E na República Popular da China?", disse Mujica perguntado durante o evento.

"Se há uma ditadura, pertence a eles e são eles quem têm que resolver", acrescentou o ex-senador, criticando as ameaças de interferência externa no país.

O governo do Uruguai atualmente não reconhece o deputado opositor Juan Guaidó como autoproclamado presidente da Venezuela e apoia o diálogo com Nicolás Maduro, herdeiro político de Hugo Chávez, morto em 2012. O país também não integra o Grupo de Lima, que reconhece a autoridade de Guaidó e foi criado por países da América Latina para buscar uma solução para a crise no país vizinho.

Na última Cúpula do Mercosul, o Uruguai aceitou assinar o documento sobre a crise venezuelana que não citava o termo "ditadura", mas também não reconhecia Guaidó como presidente.

