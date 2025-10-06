Mundo

'Mudarei a monarquia quando for rei', diz príncipe William em entrevista rara

Príncipe William falou mais abertamente com ator Eugene Levy do que em outras entrevistas com jornalistas.

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 10:33

Príncipe William falou mais abertamente com ator Eugene Levy do que em outras entrevistas com jornalistas Crédito: AppleTV+/PA

O príncipe William, primeiro na linha sucessória do trono britânico, afirmou que pretende implementar mudanças na monarquia quando se tornar rei, em uma entrevista considerada por fontes do palácio como a mais aberta que ele já concedeu.

William falou com o ator Eugene Levy em Windsor para o programa O Viajante Relutante com Eugene Levy, da Apple TV+. Durante a conversa, Levy questionou William sobre seu futuro papel como rei.

"Creio que é seguro dizer que mudanças estão na minha agenda", afirmou William, o primeiro na linha sucessória do rei Charles 3º.

"Mudanças para melhor, e eu as aceito, gosto dessas mudanças. Não as temo, é isso que me anima, a ideia de poder promover algumas alterações. Não de forma radical, mas mudanças que considero necessárias."

O ator e co-criador da série Crédito: AppleTV+/PA

O príncipe William levou o ator Eugene Levy para um passeio pelo Castelo de Windsor, chegando ao encontro em uma scooter elétrica que disse usar para se locomover pelos jardins.

Tradicionalmente, entrevistas com a família real são raras e formais. O cenário costuma ser uma sala de palácio equipada com câmeras e iluminação, e o entrevistador, um jornalista experiente, segue semanas de preparação com notas e discussão de temas específicos. É uma fórmula batida — mas agora está claro que esse não é o estilo do príncipe William.

Durante a visita aos principais cômodos do castelo, William afirmou ser fã da série de filmes American Pie, na qual Levy interpretava o pai do protagonista. Ele também comentou sobre sua história familiar.

"Acho que, se você não tomar cuidado, a história pode ser um peso real e uma âncora ao seu redor, e você pode se sentir sufocado por ela e restringido demais. É importante viver o aqui e agora", disse.

O príncipe William enfatizou a importância da tradição, mas disse que não tem medo de fazer questionamentos a fim de manter a monarquia relevante.

"Há momentos em que você olha para a tradição e se pergunta: ela ainda serve para o propósito atual? Ainda é a coisa certa a fazer? Ainda estamos fazendo e causando o maior impacto possível? Então, eu gosto de questionar as coisas, é isso que realmente quero dizer."

Um funcionário do palácio disse à BBC: "Ele [William] não tem medo de perguntar como e por que as coisas são feitas. Se a resposta for 'porque sempre fizemos assim', ele simplesmente não a aceita."

O Ducado da Cornualha — a organização financeira que concede renda ao herdeiro do trono — é citado como um exemplo de William que assumiu o cargo e "não deixou pedra sobre pedra" em termos de como é administrado e o que precisa ser mudado.

Há uma nova liderança ali, um foco na ação social e um príncipe muito envolvido.

Uma outra fonte disse à BBC que, quando for rei, William estará "profundamente envolvido na gestão da Monarquia".

Não espere, porém, que as grandes coisas mudem drasticamente. Definitivamente haverá uma coroação. O desfile tradicional Trooping the Colour e a cerimônia Remembrance Sunday permanecerão fixos e partes importantes do ano real, e jubileus e grandes ocasiões ainda serão celebrados.

Mas William, como rei, terá sua própria maneira de fazer as coisas.

Príncipe William com sua família em uma das cerimônias oficiais Crédito: Getty Images

Na conversa, o príncipe e o ator passeiam com o cachorro da família, Orla, pelos jardins do Castelo de Windsor.

Durante a caminhada, conversam sobre família, filhos, intrusão da mídia e sobre o gosto do príncipe pelo time Aston Villa.

William não hesitou ao ser questionado sobre os seus filhos e sobre que tipo de rei queria ser. Ele provavelmente teria sido mais contido se não fosse Levy quem fizesse as perguntas.

O príncipe aborda a tensão de lidar com o pai e a esposa, Catherine, ambos enfrentando câncer.

"Coisas relacionadas à família me sobrecarregam bastante. Sabe, preocupação ou estresse com o lado familiar — isso me sobrecarrega bastante", afirma.

Durante a visita, o príncipe levou o ator e apresentador ao pub Two Brewers, próximo ao castelo.

Ali, Levy pede uma cerveja Guinness, o príncipe William pede cidra doce.

É um ambiente informal onde o príncipe parece relaxado, especialmente quando fala sobre sua família e como seus filhos lidaram com a doença da mãe.

"Tentamos garantir que damos a eles a segurança e a proteção de que precisam", disse William a Levy.

"Somos uma família muito aberta, então falamos sobre coisas que nos incomodam e preocupam, mas você nunca sabe ao certo os efeitos colaterais que isso pode ter", diz o princípe.

"Por isso, é importante estarmos presentes uns para os outros e tranquilizar as crianças de que está tudo bem."

Príncipe William e Eugene Levy sorriem enquanto bebem uma Guinness e uma cidra em um pub próximo Crédito: AppleTV+/PA

A entrevista não aborda diretamente a relação do príncipe William com o irmão Harry. Mas ele cita o irmão ao falar sobre crescer sob o intenso escrutínio enfrentado pelos pais.

"Espero que não voltemos a algumas das práticas do passado em que Harry e eu crescemos. E farei tudo o que puder para garantir que não vamos regredir nessa situação", afirma.

Levy disse à BBC ter se surpreendido com a franqueza do príncipe durante a entrevista.

"Para mim, foi apenas uma conversa. Eu não estava pensando nisso como um furo de reportagem", disse Levy. "Ele me contou o que estava pensando e conseguimos conversar um pouco. Foi um dia totalmente surreal para mim."

E enquanto o príncipe e o ator terminam suas cervejas e encerram o dia juntos, o príncipe diz que quer criar um mundo do qual seus filhos se orgulhariam.

"Você sabe que a vida também é enviada para nos testar e, definitivamente, pode ser desafiadora às vezes, e ser capaz de superar isso é o que nos torna quem somos."

"Estou muito orgulhoso da minha esposa e do meu pai, pela forma como lidaram com o ano passado. Meus filhos também se saíram muito bem."

