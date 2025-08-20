Home
Morte de bebê de um mês por mutilação genital feminina reacende debate sobre a prática na África

As mutilações genitais femininas são proibidas na Gâmbia desde 2015. A lei prevê multa e prisão, que pode ser perpétua em caso de morte

Ousmane Badiane

Imagem de perfil de BBC News Brasil

BBC News Brasil

[email protected]

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 14:25

Imagem BBC Brasil
As mutilações genitais femininas consistem em cortar ou remover deliberadamente os órgãos genitais externos de uma mulher Crédito: Getty Images

Na Gâmbia, a morte de uma bebê de um mês após uma mutilação genital feminina causou comoção nacional e reacendeu o debate sobre essa prática profundamente enraizada nas tradições. A prática já é proibida por lei no país desde 2015.

Após o caso, a polícia de Wellingara, município da região da Costa Oeste, anunciou a abertura de uma investigação. Segundo as autoridades, a menina sofreu fortes hemorragias e, levada às pressas ao hospital materno-infantil de Bundung, não resistiu e foi declarada morta ao chegar.

Uma investigação interna do hospital confirmou que ela havia sido mutilada. Uma autópsia está em andamento para determinar se o procedimento foi a causa direta da morte, e duas mulheres foram presas sob suspeita de envolvimento no caso.

Organizações de defesa dos direitos humanos na Gâmbia têm se posicionado de forma contundente contra o ato e apelam por justiça.

A ONG Women In Leadership and Liberation (WILL – Mulheres em Liderança e Libertação) acusa as autoridades de falharem em proteger as crianças.

"A cultura não é desculpa, a tradição não é escudo; trata-se de violência, pura e simples", declarou em comunicado, pedindo uma investigação rigorosa e a responsabilização dos envolvidos.

A fundadora da organização, Fatou Baldeh, disse à BBC que cada vez mais bebês têm sido submetidos à mutilação genital feminina no país:

"Os pais acreditam que os bebês cicatrizam mais rápido e que realizar a prática cedo ajuda a escondê-la, para escapar da lei."

O deputado Abdoulie Ceesay, eleito por Kombo North (o distrito eleitoral onde ocorreu a tragédia), pediu que a perda seja transformada em um ponto de virada:

"A morte desta criança não deve ser esquecida. Que seja um marco para reafirmarmos nosso compromisso de proteger cada criança."

Uma prática proibida, mas persistente

Em 2015, a Gâmbia aprovou uma lei proibindo a mutilação genital feminina por meio de uma emenda à Lei das Mulheres de 2010 (Women's Amendment Act), após décadas de campanhas de sensibilização e pressão de organizações da sociedade civil e grupos comunitários.

A Women's Amendment Act prevê até três anos de prisão e multa de 50 mil dalasis (cerca de R$ 3.640), podendo chegar à prisão perpétua em caso de morte. Além disso, quem tiver conhecimento da prática e não denunciá-la sem motivo justificado pode ser multado em 10 mil dalasis (cerca de R$ 800).

Apesar disso, a aplicação da lei permanece frágil: desde sua aprovação, foram registradas apenas duas ações judiciais e uma condenação.

A Gâmbia ratificou em 2005 o 'Protocolo de Maputo' sobre os direitos das mulheres e meninas. Dez anos depois, em 2015, o país aprovou a proibição das mutilações, durante o governo de Yaya Jammeh, que declarou que a prática era ultrapassada e não tinha base no islã.

Em março de 2024, um projeto de lei que buscava revogar a proibição gerou forte reação e protestos. Em julho, o Parlamento rejeitou a proposta, pressionado por ativistas e organizações internacionais como UNICEF, UNFPA e Human Rights Watch.

Tradição e pressão social frente aos direitos humanos

Imagem BBC Brasil
Embora a mutilação genital feminina seja ilegal em muitos países, ela ainda é comumente praticada em algumas regiões da África, da Ásia e do Oriente Médio, assim como entre as diásporas desses países onde a prática persiste Crédito: Getty Images

As mutilações genitais femininas são frequentemente percebidas como um símbolo de pureza, respeito e preparação para o casamento. Em algumas comunidades, são apresentadas como uma exigência religiosa, embora muitos líderes islâmicos se oponham à prática.

As praticantes são majoritariamente mulheres idosas, detentoras de um saber ancestral e de influência social. Para muitas famílias, renunciar à prática equivale a romper com um legado cultural, correndo o risco de sofrer ostracismo dentro da comunidade.

Figuras como Jaha Dukureh, fundadora da Safe Hands for Girls, e Fatou Baldeh, da ONG WILL, lideram uma luta intensa contra a excisão, combinando ação política, campanhas de conscientização e mobilização de jovens.

Dados recentes indicam um declínio gradual da prática entre meninas menores de 15 anos, mas a mudança ainda é lenta. A ONU destaca a necessidade de fortalecer a aplicação da lei, envolver líderes religiosos e tradicionais, e apoiar as comunidades na desistência voluntária da prática.

A Gâmbia é signatária de várias convenções internacionais, incluindo a Convenção sobre os Direitos da Criança e a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres. Ainda assim, no dia a dia, a mutilação permanece uma realidade concreta.

Para os ativistas, o caso de Wellingara ilustra tragicamente que apenas as leis não são suficientes: é necessária uma transformação profunda das mentalidades, acompanhada de aplicação rigorosa, para erradicar a prática.

Segundo a UNICEF, três em cada quatro meninas na Gâmbia são submetidas à excisão antes dos seis anos, e cerca de 76% das mulheres entre 15 e 49 anos já passaram pela prática.

Ela é particularmente comum em áreas rurais, com taxas chegando a 95% na região de Basse, em contraste com menos de 50% na capital, Banjul.

Muitas mulheres ouvidas pelo Unicef e pela OMS declararam que é tabu falar sobre mutilação genital feminina em suas comunidades, por medo de críticas de pessoas de fora ou, nos países onde a prática é ilegal, de que familiares ou membros da comunidade sejam processados.

Por isso, os números disponíveis são baseados em estimativas.

Segundo a ONU, embora as MGF estejam concentradas em 30 países da África e do Oriente Médio, elas também são praticadas em algumas regiões da Ásia e da América Latina, assim como entre populações imigrantes na Europa Ocidental, América do Norte, Austrália e Nova Zelândia.

Desde a implementação do programa conjunto Unfpa-Unicef para a eliminação das MGF, 13 países aprovaram legislação nacional proibindo a prática. O programa também já beneficiou mais de seis milhões de meninas e mulheres com serviços de prevenção, proteção e tratamento relacionados às mutilações genitais femininas.

Cerca de 45 milhões de pessoas em 15 países declararam publicamente que abandonariam a prática.

A ONU estima que mais de 200 milhões de meninas e mulheres ainda vivas foram vítimas de mutilações sexuais em 30 países da África, do Oriente Médio e da Ásia.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, a prática inclui qualquer intervenção que remova parcial ou totalmente os órgãos genitais externos da mulher, ou cause qualquer outra lesão nos órgãos genitais femininos por motivos não médicos.

O custo do tratamento das complicações decorrentes das mutilações genitais em 27 países com alta prevalência chega a 1,4 bilhão de dólares por ano.

