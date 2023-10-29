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Luto nas artes

Morre Matthew Perry, o Chandler de 'Friends': a vida do ator em imagens

Mais conhecido por seu papel como Chandler Bing na série "Friends", Perry morreu aos 54 anos
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

29 out 2023 às 09:01

Publicado em 29 de Outubro de 2023 às 09:01

Imagem BBC Brasil
Crédito: Getty Images
Matthew Perry, mais conhecido por seu papel como Chandler Bing na série de televisão "Friends", morreu aos 54 anos.
A polícia informou que o ator foi encontrado morto em sua casa em Los Angeles.
Perry nasceu em Massachusetts em 1969 e foi criado em Ottawa, no Canadá, onde cursou o ensino fundamental junto com Justin Trudeau, que mais tarde se tornaria primeiro-ministro canadense.
Na adolescência, Perry se mudou para Los Angeles para seguir carreira de ator.
No final dos anos 1980, ele fez o papel de Chazz Russell na série "Boys Will Be Boys", e foi Roger, ao lado de Christina Applegate, no filme adolescente "Dance 'Til Dawn", ou Dançando Até Amanhã na versão em português.
Imagem BBC Brasil
Matthew Perry em Nova York em 1988 Crédito: GETTY IMAGES
Mas foi seu papel como Chandler Bing em "Friends" que o catapultou para o estrelato global.
O perspicaz Chandler era conhecido por suas frases sarcásticas, e o papel rendeu a Perry uma indicação ao Primetime Emmy em 2002.
Imagem BBC Brasil
Perry com Christina Applegate em 1988 Crédito: GETTY IMAGES
Imagem BBC Brasil
Perry e seus colegas de Friends no People's Choice Awards em 1995 Crédito: GETTY IMAGES
A comédia, também estrelada por Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Lisa Kudrow, foi ao ar pela primeira vez em 1994 e se tornou um dos programas de maior sucesso de todos os tempos.
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Perry no episódio "Aquele em que Chandler não gosta de cachorros", de 2000 Crédito: GETTY IMAGES
Imagem BBC Brasil
O elenco reunido no set de Friends com Jay Leno para um especial do programa Tonight Show em 2004 Crédito: Getty Images
O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, escreveu no X:
“O falecimento de Matthew Perry é chocante e triste. Nunca esquecerei os jogos que costumávamos jogar no pátio da escola e sei que as pessoas em todo o mundo nunca esquecerão a alegria que ele trouxe. Obrigado por todas as risadas, Matthew. Você foi amado - e sua falta será sentida."
Imagem BBC Brasil
Uma foto promocional de Friends em 1999 Crédito: Getty Images
Seu papel mais recente foi como Ted Kennedy, o ex-senador dos EUA e irmão do presidente assassinado John F. Kennedy, na minissérie de televisão de 2017, "The Kennedys".
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Perry no Globo de Ouro, Califórnia, 2002 Crédito: Getty Images

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