Morre Matthew Perry, o Chandler de 'Friends': a vida do ator em imagens

Matthew Perry, mais conhecido por seu papel como Chandler Bing na série de televisão "Friends", morreu aos 54 anos.
A polícia informou que o ator foi encontrado morto em sua casa em Los Angeles.
Perry nasceu em Massachusetts em 1969 e foi criado em Ottawa, no Canadá, onde cursou o ensino fundamental junto com Justin Trudeau, que mais tarde se tornaria primeiro-ministro canadense.
Na adolescência, Perry se mudou para Los Angeles para seguir carreira de ator.
No final dos anos 1980, ele fez o papel de Chazz Russell na série "Boys Will Be Boys", e foi Roger, ao lado de Christina Applegate, no filme adolescente "Dance 'Til Dawn", ou Dançando Até Amanhã na versão em português.
Mas foi seu papel como Chandler Bing em "Friends" que o catapultou para o estrelato global.
O perspicaz Chandler era conhecido por suas frases sarcásticas, e o papel rendeu a Perry uma indicação ao Primetime Emmy em 2002.
A comédia, também estrelada por Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Lisa Kudrow, foi ao ar pela primeira vez em 1994 e se tornou um dos programas de maior sucesso de todos os tempos.
O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, escreveu no X:
“O falecimento de Matthew Perry é chocante e triste. Nunca esquecerei os jogos que costumávamos jogar no pátio da escola e sei que as pessoas em todo o mundo nunca esquecerão a alegria que ele trouxe. Obrigado por todas as risadas, Matthew. Você foi amado - e sua falta será sentida."
Seu papel mais recente foi como Ted Kennedy, o ex-senador dos EUA e irmão do presidente assassinado John F. Kennedy, na minissérie de televisão de 2017, "The Kennedys".