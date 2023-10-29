Morre Matthew Perry, o Chandler de 'Friends': a vida do ator em imagens

Crédito: Getty Images

Matthew Perry, mais conhecido por seu papel como Chandler Bing na série de televisão "Friends", morreu aos 54 anos.

A polícia informou que o ator foi encontrado morto em sua casa em Los Angeles.

Perry nasceu em Massachusetts em 1969 e foi criado em Ottawa, no Canadá, onde cursou o ensino fundamental junto com Justin Trudeau, que mais tarde se tornaria primeiro-ministro canadense.

Na adolescência, Perry se mudou para Los Angeles para seguir carreira de ator.

No final dos anos 1980, ele fez o papel de Chazz Russell na série "Boys Will Be Boys", e foi Roger, ao lado de Christina Applegate, no filme adolescente "Dance 'Til Dawn", ou Dançando Até Amanhã na versão em português.

Matthew Perry em Nova York em 1988 Crédito: GETTY IMAGES

Mas foi seu papel como Chandler Bing em "Friends" que o catapultou para o estrelato global.

O perspicaz Chandler era conhecido por suas frases sarcásticas, e o papel rendeu a Perry uma indicação ao Primetime Emmy em 2002.

Perry com Christina Applegate em 1988 Crédito: GETTY IMAGES

Perry e seus colegas de Friends no People's Choice Awards em 1995 Crédito: GETTY IMAGES

A comédia, também estrelada por Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Lisa Kudrow, foi ao ar pela primeira vez em 1994 e se tornou um dos programas de maior sucesso de todos os tempos.

Perry no episódio "Aquele em que Chandler não gosta de cachorros", de 2000 Crédito: GETTY IMAGES

O elenco reunido no set de Friends com Jay Leno para um especial do programa Tonight Show em 2004 Crédito: Getty Images

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, escreveu no X:

“O falecimento de Matthew Perry é chocante e triste. Nunca esquecerei os jogos que costumávamos jogar no pátio da escola e sei que as pessoas em todo o mundo nunca esquecerão a alegria que ele trouxe. Obrigado por todas as risadas, Matthew. Você foi amado - e sua falta será sentida."

Uma foto promocional de Friends em 1999 Crédito: Getty Images

Seu papel mais recente foi como Ted Kennedy, o ex-senador dos EUA e irmão do presidente assassinado John F. Kennedy, na minissérie de televisão de 2017, "The Kennedys".