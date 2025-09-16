Morre aos 89 anos o ator Robert Redford

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 10:32
Um dos astros mais famosos de Hollywood, o ator americano Robert Redford, morreu aos 89 anos.
Redford é conhecido por filmes como Butch Cassidy, Golpe de Mestre e Todos os Homens do Presidente.
A agente de Robert Redford, Cindi Berger, disse que o ator morreu nesta terça-feira em sua casa "em Sundance, nas montanhas de Utah — o lugar que ele amava, cercado por aqueles que amava".
"Sentiremos muita falta dele", disse Berger, acrescentando que a família pede privacidade.
Nascido em Los Angeles, começou a atuar nos palcos no final da década de 1950, antes de iniciar sua carreira na televisão em 1960 e estrear no cinema.
Ele recebeu uma indicação ao Oscar de Melhor Ator em 1973 por sua atuação em Golpe de Mestre.
Em 1980, ele estreou como diretor, com o filme Gente como a Gente, que ganhou quatro Oscars, incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor.
Em 2002, Redford Ganhou um Oscar honorário pelo conjunto da obra em 2002.
Redford também era conhecido por ter fundado o Festival de Cinema de Sundance em Utah, promovendo filmes independentes desde o final dos anos 1970.
Em 2014, ele marcou sua presença no Universo Marvel com o papel de Alexander Pierce no filme Capitão América 2 : O Soldado Invernal.
Em 2018, anunciou que o filme O Velho e a Arma seria seu último papel nas telas.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o