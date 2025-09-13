Mundo

Morre aos 89 anos Hermeto Pascoal, o 'Bruxo' da música brasileira e universal

O multi-instrumentista alagoano era reconhecido internacionalmente por sua habilidade de transformar barulhos de objetos e sons inusitados em música

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 22:32

Crédito: Mauricio Santana/Getty Images)

Morreu neste sábado (13/9), aos 89 anos, o multi-instrumentista brasileiro Hermeto Pascoal. Ícone da música instrumental e arranjador reconhecido internacionalmente, ele venceu diversos prêmios, incluindo o Grammy Latino.

A informação foi confirmada nas redes sociais de Hermeto, com uma mensagem pedindo para a tristeza não "tomar conta".

"Com serenidade e amor, comunicamos que Hermeto Pascoal fez sua passagem para o plano espiritual, cercado pela família e por companheiros de música."

Hermeto estava internado em um hospital do Rio de Janeiro, mas a causa da morte não foi divulgada.

"Escutemos o vento, o canto dos pássaros, o copo d'água, a cachoeira, a música universal segue viva", diz a postagem da família.

E continua: "Quem desejar homenageá-lo, deixe soar uma nota no instrumento, na voz, na chaleira e ofereça ao universo. É assim que ele gostaria."

Nascido em Alagoas, ele era compositor, instrumentista e tocava acordeão, flauta, saxofone, piano, entre outros instrumentos.

Hermeto era chamado de "Bruxo" por sua habilidade de transformar barulhos de objetos e sons inusitados em música, criando melodias únicas.

"Eu sempre digo que sou 100% intuitivo, porque aprendi experimentando as coisas que me vinham à cabeça enquanto ouvia os pássaros cantando", disse Hermeto ao jornal espanhol El País em 2018.

Hermeto passeou por gêneros musicais do forró ao jazz, mas dizia que fazia mesmo "música universal".

"Sinto que foi algo lá do universo mesmo, por isso chamo a música de 'música universal', porque foi e é como sinto as coisas: 100%. Eu não premedito nada, se eu premeditar, eu não faço. Sempre fui intuitivo, então tudo o que faço é intuitivo, universal, não fico preparando ou esperando", disse à TV Bandeirantes em 2024.

Informações sobre despedidas públicas ainda serão divulgadas pela família. Hermeto deixa seis filhos

Alagoano escutado no mundo

Hermeto era frequentemente convidado para tocar no exterior. Na foto, ele em Nova York em 1996 Crédito: Bill Tompkins/Getty Image

Hermeto Pascoal nasceu em 1936 na pequena cidade de Lagoa da Canoa, no Agreste de Alagoas, na época parte da cidade de Arapiraca.

Albino, ele não podia trabalhar na roça por não poder pegar sol e, ali, naquele cenário rural, passou a ter uma relação única com os sons. Começou a tocar acordeon aos 10 anos de idade.

Hermeto se mudou para o Recife, onde trabalhou em rádios e conheceu o também multi-instrumentista Sivuca.

O alagoano passaria por cidades como João Pessoa, Rio de Janeiro e São Paulo, onde participaria do Quarteto Novo, junto a Theo de Barros, Heraldo do Monte e Airto Moreira.

Após um período trabalhando em boates, Hermeto passou acompanhou músicos e cantores como Geraldo Vandré, Edu Lobo e trompetista americano Miles Davis, nos EUA.

A parceria com Davis o projetou entre os americanos - nos EUA, ele lançou um disco sucesso de crítica em 1971.

Ele só lançaria um disco no Brasil dois anos depois, em 1973, "A música livre de Hermeto Pascoal. Em 1979, apresentou-se no Festival de Jazz de Montreux, na Suíça, de onde resultou o LP duplo Hermeto Pascoal ao Vivo, registrado durante o concerto

Ao completar 80 anos em 2016, ele fez uma série de shows no Brasil, na Espanha, na Holanda, na Inglaterra e na Alemanha.

