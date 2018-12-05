Modelos são acusadas de 'fingirem ser negras' para ganharem seguidores

A sueca Emma Hallberg foi acusada de 'fingir ser negra' por internautas Crédito: Reprodução/Instagram

Influenciadoras digitais estão sendo acusadas por usuários de se passarem por negras para ganharem seguidores. De acordo com usuários, Aga Brzostowska e Emma Hallberg estariam escurecendo a pele, aumentando partes do corpo e encaracolando os cabelos para parecerem mais com mulheres negras.

"Sim, eu sou branca. Nunca disse ser outra coisa", declarou a sueca Emma Hallberg, de 19 anos, nos stories do Instagram. A jovem, com mais de 260 mil seguidores, se explicou após uma foto de antes e depois viralizar nas redes:

"Você provavelmente viu um antes e depois meu circulando no Facebook, Instagram e Twitter. Sobre isso, deixe-me esclarecer: a foto da esquerda foi tirada há dois anos antes do verão enquanto eu usava o cabelo liso. Eu fico queimada de sol naturalmente."

Em entrevista à radio da britânica BBC, a polonesa Aga, de 20 anos, alegou que seu tom de pele não é pálido e que seus traços "não-caucasianos" são naturais. Ela soube explicar, no entanto, porque é assim:

"Existe bronzeamento, não? Eu não fiz nada de maneira maliciosa e não me sinto na obrigação de parar de fazer isso. Por que eu pararia de fazer algo que está me beneficiando e que me diverte?", afirmou.