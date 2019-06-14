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Alta comissária da ONU

Michelle Bachelet vai à Venezuela se reunir com Maduro e Guaidó

Bachelet também vai se encontrar com "vítimas de abusos e de violações de direitos humanos e com seus familiares", informou o Comissariado

Publicado em 14 de Junho de 2019 às 18:22

Publicado em 

14 jun 2019 às 18:22
Michelle Bachelet Crédito: Reprodução
A alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, visitará a Venezuela de 19 a 21 de junho e se reunirá, separadamente, com o ditador Nicolás Maduro e com o líder opositor Juan Guaidó, anunciou seu gabinete nesta sexta-feira (14).
Bachelet também vai se encontrar com "vítimas de abusos e de violações de direitos humanos e com seus familiares", informou o Comissariado.
Em discurso no Conselho de Direitos Humanos da ONU, em março, Bachelet afirmou que as forças de segurança da Venezuela, apoiadas por milícias pró-regime, reprimiram protestos contrários a Maduro com força excessiva, assassinatos e tortura.
Por outro lado, a ex-presidente do Chile afirmou que a crise política, econômica e social na Venezuela tem sido "exacerbada pelas sanções" internacionais aplicadas ao país sul-americano.
Caracas convidou Bachelet para visitar o país há meses, mas sua agência alegou que a visita não poderia acontecer sem determinadas garantias. A ONU não detalhou quais condições seriam necessárias.
"Também terá reuniões com um certo número de ministros e de funcionários do governo, assim como com o presidente da Suprema Corte" e com o "procurador-geral", acrescentou o Escritório do Alto Comissariado para os Direitos Humanos.
O comunicado também cita representantes da sociedade, membros da comunidade empresarial e sindicatos, além de líderes religiosos e acadêmicos.
A Venezuela enfrenta uma grave crise econômica e sofre com a escassez de alimentos e de remédios. Segundo a ONU, cerca de 4 milhões de pessoas deixaram o país desde 2015.

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