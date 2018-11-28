México anuncia mais alta condecoração a genro de Trump e causa polêmica

Andres Manuel Lopez Obrador Crédito: AE

Donald Trump causou revolta no país. Prestes a deixar o poder no México, cujo presidente eleito Andrés Manual López Obrador toma posse no próximo sábado, o governo de Enrique Peña Nieto anunciou que concederá a mais alta honra possível para estrangeiros a Jared Kushner. A homenagem ao genro do presidente americanocausou revolta no país.

Casa Branca, receberá a Ordem de Águia Asteca por suas "significativas contribuições" na negociação de um novo pacto comercial da América do Norte. Em comunicado, o governo anunciou a concessão da honra ao celebrar o acordo fechado bilateralmente no começo de agosto. O Canadá se uniu ao pacto em setembro. Peña Nieto elogiou o americano como "um grande aliado" do México. Kushner, que também é assessor da, receberá a Ordem de Águia Asteca por suas "significativas contribuições" na negociação de um novo pacto comercial da América do Norte. Em comunicado, o governo anunciou a concessão da honra ao celebrar o acordo fechado bilateralmente no começo de agosto. Ose uniu ao pacto em setembro. Peña Nieto elogiou o americano como "um grande aliado" do México.

EUA) que entrou há dois anos", disse o presidente mexicano, em declarações reproduzidas pela mídia mexicana. "Ele tem sido um importante ator no objetivo de ter um bom entendimento sobre o novo governo (dos) que entrou há dois anos", disse o presidente mexicano, em declarações reproduzidas pela mídia mexicana.

Desde que Trump foi eleito, em 2016, Kushner tem desempenhado um papel diplomático importante no governo. O marido de Ivanka Trump passou a se reunir frequentemente com líderes mexicanos, entre outros países, e a negociar o Tratado de Livre Comércio da América do Norte.

México se estremeceu com a ascensão política de Trump, cuja retórica anti-imigração resultou em ofensas ao povo mexicano. Na campanha, ele ressaltou que o país vizinho enviava criminosos e só "algumas pessoas de bem" a território americano. O republicano insiste na construção de um muro na fronteira, hoje ocupada por milhares de centro-americanos que desejam asilo nos EUA. Antes de assumir, López Obrador já articula um plano com as autoridades mexicanos para abrigar os imigrantes durante o processo migratório em troca de investimentos. A relação de Washington e Cidade dose estremeceu com a ascensão política de Trump, cuja retórica anti-imigração resultou em ofensas ao povo mexicano. Na campanha, ele ressaltou que o país vizinho enviava criminosos e só "algumas pessoas de bem" a território americano. O republicano insiste na construção de um muro na fronteira, hoje ocupada por milhares de centro-americanos que desejam asilo nos EUA. Antes de assumir, López Obrador já articula um plano com as autoridades mexicanos para abrigar os imigrantes durante o processo migratório em troca de investimentos.

O assessor econômico da Casa Branca, Larry Kudlow, afirmou nesta terça-feira que Trump participará de uma cerimônia para assinar o novo pacto durante a cúpula do G-20, em Buenos Aires. A reunião de líderes internacionais começa na sexta-feira.

A condecoração de Kushner foi um dos assuntos mais comentados no Twitter. A maioria dos comentários de internautas registrava fortes críticas, inclusive de célebres mexicanos.

"Dar a Águia Asteca é uma atitude suprema de humilhação e covardia", escreveu o historiador Enrique Krauze na rede social. Ele lembrou que o sogro do homenageado chamou cidadãos do país de "assassinos e estupradores" durante a campanha eleitoral.

O ator mexicano Gael García Bernal destacou no Twitter que a decisão de honrar Kushner é uma "vergonha".

"Que nível de humilhação autoinfligida, desmerecendo qualquer valor agregado que essa condecoração poderia ter. Vergonha. Tremenda. Nem se fala do constrangimento que nos causa", ressaltou o ator.

A Ordem da Águia Asteca já foi concedida no passado ao cubano Fidel Castro, ao colombiano Gabriel García Márquez, ao espanhol rei Felipe VI e aos americanos Dwight D. Eisenhower e James Cameron, por exemplo. A mídia local informa que o protocolo de homenagem a Kushner deve ocorrer na quinta-feira, na capital argentina.

Em agosto de 2016, o então ministro das Finanças mexicano, Luis Videgaray, articulou um contato de Peña Nieto com o então candidato à Casa Branca Donald Trump, que viajou à Cidade do México. Na ocasião, o republicano apelou para a construção do muro na fronteira, e o presidente mexicano foi criticado por não se manifestar contra a proposta até o americano deixar o país. O silêncio foi visto, à época, como aquiescência.