Mundo

'Meu namorado tem 1,67m, mas isso não importa': filtro de altura do Tinder divide usuários

Tinder está testando o filtro de altura entre os usuários, que temem perder potenciais matches por causa disso

Publicado em 11 de junho de 2025 às 13:39

Ashley tem 1,50m e diz que a altura de seu parceiro, Joe, nunca foi levada em consideração Crédito: BBC

Joe é um pouco mais baixo do que a média dos homens americanos — ele tem 1,67 metro. Mas quando Ashley viu o perfil dele no Tinder, no ano passado, a última coisa que ela levou em conta foi a altura. >

"Nós conversávamos sobre os nossos hobbies e paixões. Não sobre coisas superficiais", afirmou Ashley. >

A notícia de que o aplicativo de namoro pelo qual Ashley e Joe se conheceram está testando uma nova ferramenta, permitindo que assinantes filtrem possíveis matches de acordo com a altura, gerou reações diversas na internet.>

Enquanto pessoas como Ashley temem que isso possa ser uma barreira para algumas conexões, outros dizem que essa característica pode, na verdade, ajudar homens mais baixos a encontrar um match.>

>

Uso de filtros como o de altura podem impedir que usuários encontrem potenciais Crédito: Getty Images

O teste desse novo recurso do Tinder está sendo realizado em "algumas partes" do mundo e está disponível apenas para quem paga pelos dois planos de assinatura mais caros da plataforma. O Tinder não informou à BBC em quais países a ferramenta está em teste. >

O recurso funciona ajustando o algoritmo de match do aplicativo com base na preferência informada pelo usuário, em vez de excluir completamente certos perfis. As reações ao lançamento variaram entre diversão e indignação. >

"Tinder acabou de declarar guerra aos baixinhos", escreveu um usuário nas redes sociais, enquanto o outro disse que "usaria o filtro de altura do Tinder para excluir homens mais altos do que 1,75m".>

Outro comentou: "Não me importa o que o Tinder diga. Os baixinhos são elite".>

Ashley, que mora em Wisconsin, nos Estados Unidos, afirma entender por que a altura pode ser um fator importante para algumas pessoas que buscam um parceiro, mas não é o caso dela. >

"Já ouvi mulheres dizendo: 'Eu não posso usar salto alto porque meu parceiro vai parecer mais baixo'", disse a jovem de 24 anos. "Mas isso nunca importou para mim.">

"Joe é uma pessoa maravilhosa. Não faria diferença se ele fosse alguns centímetros mais alto ou mais baixo", acrescentou. >

Segundo Ashley, o uso de um filtro de altura poderia ter impedido que ela e Joe se conhecessem via aplicativo. E ela acredita que outras pessoas também possam perder oportunidades por causa disso.>

Ashley e Joe se conheceram pelo aplicativo de relacionamento e estão juntos há um ano Crédito: BBC

Para Joe, o novo filtro de altura do Tinder pode tornar os encontros mais difíceis para homens baixos.>

"Quando você se limita a características físicas de uma pessoa, você perde oportunidades e chances de encontrar um parceiro. Altura não deveria importar quando você está procurando algo para o resto da vida.">

Aos 27 anos, Joe diz que sua experiência em aplicativos de namoro "não foi tão ruim assim" e que os matches foram feitos com base na sua personalidade e não na sua altura. >

Ainda assim, ele acredita que o novo filtro do Tinder vai prejudicar outros usuários em busca por conexões significativas.>

O Tinder não está criando algo novo. Usuários experientes já estão acostumados com diferentes tipos de filtros, hoje comuns em muitos aplicativos de namoro, inclusive no Reino Unido. >

O Hinge, principal concorrente do Tinder, já permite que assinantes usem filtros com base na altura. Outros filtros incluem nível educacional, religião, se a pessoa fuma, bebe ou usa drogas. >

Já o Bumble permite que os usuários evitem signos específicos, enquanto o Grindr possibilita filtrar pelo tipo físico.>

Mas sendo o maior aplicativo de namoro do mundo, o experimento do Tinder com o filtro de altura tem um significado enorme, e já está levantado discussões no Reino Unido também. >

'Desencantado com aplicativos de namoro'

Com 1,75m de altura, Matt Heal, de Manchester, diz estar "desiludido" com o cenário de encontros online.>

Ele tem uma altura média para homens no Reino Unido, mas conta que a preferência de alguns usuários por homens mais altos o coloca em desvantagem nos aplicativos.>

"Sendo uma pessoa que não é nem muito alta e nem tem muita grana, acabei ficando desencantado com essa coisa de namorar pelo aplicativo", afirma. >

No entanto, ele acha que é compreensível que aplicativos como Tinder tentem otimizar seus algoritmos de combinação. >

"As pessoas têm preferências baseadas em todos os tipos de coisa", diz Matt, acrescentando que esses recursos ajudam as pessoas a "ver outras que lhes interessam, em vez de passar horas deslizando o dedo por perfis de gente que você nem considera compatível".>

Contudo, ele acredita que as pessoas que estão em busca de um parceiro não deveriam ser tão inflexíveis com o que procuram.>

"Se você só se interessasse por pessoas que têm mais de 1,83m, você realmente não namoraria alguém que tem 1,80m se essa pessoa fosse atraente e tivesse interesses parecidos com o seu?>

Matt sente que é mais fácil para homens da altura dele conhecer pessoas no mundo offline, através de amigos em comum, por exemplo, o que permite uma abordagem menos engessada. >

Mais 'confiança' para homens baixos

Para Beth McColl, 31 anos, o filtro de altura do Tinder pode trazer mais confiança para homens mais baixos. A escritora e podcaster, que vive em Londres, acredita que isso ajudaria as pessoas a evitar "mulheres que só querem namorar homens muito altos". >

Se as mulheres vão realmente usar esse filtro, Beth já não tem tanta certeza.>

"Geralmente, as mulheres não têm problema em namorar homens mais baixos, mas elas talvez tenham problema em namorar um homem mais baixo que faça disso uma questão". >

Tirando os filtros, Beth acredita que o verdadeiro problema do namoro moderno está nos aplicativos de relacionamento.>

"Isso nos incentiva a tratar o namoro como se estivéssemos escolhendo algo do cardápio", afirma, acrescentando que "ser um pouco mais alto não faz de um homem um parceiro melhor".>

"Mas eu acho que a gente se convenceu de que existe uma verdade nisso.">

Ferramenta nova do Tinder explora uma preferência das mulheres por homens mais altos, mas tem levantado debates Crédito: Getty Images

Se a novidade do Tinder vai fazer sucesso entre os usuários, isso ainda está para ser visto.>

"Ferramentas como essa exploram uma preferência bem conhecida, de que algumas mulheres realmente desejam parceiros mais altos", afirma Lara Besbrode, diretora executiva da The Matchmaker UK. >

"Esses recursos não resolvem problemas mais profundos que aparecem nesse contexto do namoro online.">

Ela pontua, contudo, que a atração "não é estática" e pode evoluir ao longo do tempo.>

"Um homem que tem 1,70m, mas é confiante, gentil e emocionalmente estável pode ser muito mais atraente do que um homem que tem 1,80m, mas falta conteúdo.">

À BBC, o Tinder disse que o novo filtro demonstra que a empresa está "construindo com urgência, clareza e foco" e que faz parte de "um esforço coletivo para ajudar pessoas a se conectarem de forma mais intencional" no aplicativo. >

"Nem todo teste se torna um recurso permanente, mas cada teste nos ajuda a aprender como entregar experiências mais relevantes e inteligentes, e impulsionar a categoria", disse um porta-voz do Tinder. >

More on this story

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta