Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Merkel quer acordo rápido sobre próximo presidente da Comissão Europeia
Europa

Merkel quer acordo rápido sobre próximo presidente da Comissão Europeia

O bloco de Merkel apoia o conservador alemão Manfred Weber

Publicado em 

29 mai 2019 às 11:11

Publicado em 29 de Maio de 2019 às 11:11

A chanceler alemã Angela Merkel Crédito: Laurence Chaperon/Facebook
A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, afirmou que deseja um acordo rápido sobre quem comandará a Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia. A própria coalizão de governo dela, porém, mostra divisões sobre o assunto.
Em suas primeiras declarações sobre o resultado da eleição para o Parlamento Europeu, Merkel disse na terça-feira (28), que tanto o bloco de centro-direita dela como os parceiros de coalizão alemã, de centro-esquerda, apoiam a ideia de que o próximo presidente da Comissão Europeia deve ser um político.
Merkel disse desejar uma solução o mais rápido possível, porque o Parlamento Europeu se reunirá no início de julho e seria desejável já haver uma proposta naquele momento das lideranças da UE. O bloco de Merkel apoia o conservador alemão Manfred Weber, enquanto os social-democratas de centro-esquerda preferem o holandês Frans Timmermans. Merkel disse que "quanto mais rápida a decisão, melhor para o futuro". 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Dia Mundial da Voz: 6 cuidados essenciais para manter a saúde vocal
Mulher usando protetor solar em bastão
Protetor solar em bastão: veja os pontos de atenção ao usar
Imagem de destaque
Cesky terrier: conheça as características dessa raça de cachorro 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados