Merkel quer acordo rápido sobre próximo presidente da Comissão Europeia

Em suas primeiras declarações sobre o resultado da eleição para o Parlamento Europeu, Merkel disse na terça-feira (28), que tanto o bloco de centro-direita dela como os parceiros de coalizão alemã, de centro-esquerda, apoiam a ideia de que o próximo presidente da Comissão Europeia deve ser um político.

Merkel disse desejar uma solução o mais rápido possível, porque o Parlamento Europeu se reunirá no início de julho e seria desejável já haver uma proposta naquele momento das lideranças da UE. O bloco de Merkel apoia o conservador alemão Manfred Weber, enquanto os social-democratas de centro-esquerda preferem o holandês Frans Timmermans. Merkel disse que "quanto mais rápida a decisão, melhor para o futuro".