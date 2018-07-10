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Repouso

Meninos resgatados na Tailândia não poderão comparecer à final da Copa

Médicos que acompanham o estado de saúde dos garotos afirmam que eles não podem viajar e ainda precisam ficar no hospital durante um tempo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2018 às 10:42

Publicado em 10 de Julho de 2018 às 10:42

Operação retomada na manhã desta terça-feira (10) Crédito: Estadão
Os meninos que estão sendo resgatados de uma caverna parcialmente inundada na Tailândia não poderão viajar para a final da Copa do Mundo na Rússia, que será realizada no dia 15 de julho, a convite da Fifa, informaram os médicos.
"Não podem viajar, devem permanecer no hospital durante um tempo", afirmou Thongchai Lertwilairatanapong, funcionário do Ministério da Saúde da Tailândia, em uma entrevista coletiva sobre o estado de saúde do grupo. "É provável que assistam pela televisão."
Oito das 13 pessoas presas na caverna foram resgatadas na segunda-feira e estão em quarentena no hospital, onde passam por uma série de exames e são monitoradas para saber se contraíram infecções. Dois garotos têm sintomas de pneumonia. Todos usam óculos escuros para evitar a luz do dia.
Os meninos entraram na caverna há duas semanas, sem mantimentos, e estão fracos, embora seu estado de saúde seja considerado bom. Os últimos integrantes devem sair em breve.
O presidente da Fifa, Gianni Infantino, convidou os meninos para assistir à final da Copa em uma carta divulgada no dia 6 de julho. "Se, como todos desejamos, se reencontrarem com suas famílias nos próximos dias e sua saúde permitir que façam a viagem, a Fifa ficaria feliz de convidá-los para assistir à final do Mundial 2018", escreveu Infantino ao presidente da Federação Tailandesa de Futebol.

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