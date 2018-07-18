Meninos resgatados de caverna dão primeira entrevista após resgate

Meninos resgatados de caverna na Tailândia Crédito: AP

Os 12 meninos e seu treinador de futebol que foram resgatados de uma caverna parcialmente inundada na Tailândia deixaram nesta quarta-feira, 18, o hospital onde estavam internados ao norte da Província de Chiang Rai. Eles darão a primeira entrevista coletiva transmitida em rede nacional por volta das 8h (em Brasília).

"O motivo de se realizar uma entrevista coletiva esta noite é que os meios de comunicação têm muitas perguntas e depois (os meninos) poderão voltar para sua vida normal, sem o assédio dos jornalistas", declarou o porta-voz do governo, Sunsern Kaewkumnerd.

Os especialistas advertem que os jogadores da equipe Javalis Selvagens e seu treinador poderão sofrer transtornos em longo prazo, em razão da intensa experiência vivida na caverna de Tham Luang, no norte da Tailândia.

A entrevista, no entanto, não será comum. Além de monitorada por especialistas, o departamento de relações públicas de Chiang Rai solicitou as perguntas antecipadamente à imprensa para submetê-las aos psiquiatras.

O programa chamado "Enviando os Javalis Selvagens para Casa" será transmitido pelas principais redes de televisão durante cerca de 45 minutos, informou Sunsern, acrescentando que será algo informal e terá um moderador.

Os médicos avisaram às famílias dos meninos que deverão evitar conversas com jornalistas durante ao menos um mês depois de voltarem para casa.