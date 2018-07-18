Meninos resgatados de caverna dão primeira entrevista após resgate

Os 12 meninos e seu treinador de futebol que foram resgatados de uma caverna parcialmente inundada na Tailândia deixaram nesta quarta-feira, 18, o hospital onde estavam internados ao norte da Província de Chiang Rai. Eles darão a primeira entrevista coletiva transmitida em rede nacional por volta das 8h (em Brasília).
"O motivo de se realizar uma entrevista coletiva esta noite é que os meios de comunicação têm muitas perguntas e depois (os meninos) poderão voltar para sua vida normal, sem o assédio dos jornalistas", declarou o porta-voz do governo, Sunsern Kaewkumnerd.
Os especialistas advertem que os jogadores da equipe Javalis Selvagens e seu treinador poderão sofrer transtornos em longo prazo, em razão da intensa experiência vivida na caverna de Tham Luang, no norte da Tailândia.
A entrevista, no entanto, não será comum. Além de monitorada por especialistas, o departamento de relações públicas de Chiang Rai solicitou as perguntas antecipadamente à imprensa para submetê-las aos psiquiatras.
O programa chamado "Enviando os Javalis Selvagens para Casa" será transmitido pelas principais redes de televisão durante cerca de 45 minutos, informou Sunsern, acrescentando que será algo informal e terá um moderador.
Os médicos avisaram às famílias dos meninos que deverão evitar conversas com jornalistas durante ao menos um mês depois de voltarem para casa.
Após nove dias desaparecido, sem comida e sem água potável, o grupo foi localizado por mergulhadores britânicos a vários quilômetros da entrada da caverna inundada. Os socorristas estudaram a melhor forma de tirá-los da gruta e optaram por uma operação arriscada que implicava guiar os meninos por passagens inundadas em macas. Eles foram levemente sedados para evitar que entrassem em pânico.