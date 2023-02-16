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Tristeza

Menino resgatado de caverna da Tailândia em 2018 morre no Reino Unido

Duangpetch Promthep, 17, foi encontrado inconsciente no próprio dormitório no domingo (12) e levado para o hospital, onde morreu nesta terça (14)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 fev 2023 às 09:42

Publicado em 16 de Fevereiro de 2023 às 09:42

Duangpetch Promthep, um dos meninos resgatados de caverna alagada na Tailândia em 2019, morreu no Reino Unido
Duangpetch Promthep, um dos meninos resgatados de caverna alagada na Tailândia em 2019, morreu no Reino Unido Crédito: Divulgação/Instagram @zicofoundation
Duangpetch Promthep, um dos 12 meninos resgatados de uma caverna inundada da Tailândia em 2018, morreu nesta terça-feira (14), aos 17 anos.
Ele morreu no condado de Leicestershire, no Reino Unido, para onde se mudou em 2022 após ganhar uma bolsa de estudos para jogar futebol.
O garoto era capitão do time de futebol que ficou preso na caverna e mobilizou o mundo em uma operação de resgate que durou 17 dias. Duangpetch tinha 13 anos na época do ocorrido.
Segundo a BBC, o garoto foi encontrado inconsciente no próprio dormitório no domingo (12), foi levado ao hospital e morreu ontem.
Ele teria sofrido uma lesão na cabeça durante um treino antes de ser encontrado inconsciente, segundo o jornal South China Morning Post. A informação, porém, não foi confirmada oficialmente.
A Zico Foundation, responsável pela bolsa de estudos do rapaz, usou as redes sociais para lamentar o ocorrido e confirmar a morte. Os amigos do menino também prestaram condolências.
"Você me disse para esperar e ver você jogando na seleção. Eu sempre acreditei que você faria isso", afirmou Prachak Sutham, um dos meninos que foi resgatado com Duangpetch em 2018.

CAVERNA INUNDADA

O time de futebol Moo Pa (javalis selvagens, em tailandês), era formado por 12 meninos com idades entre 11 e 16 anos e por um técnico de 25 anos.
Após um treino em 23 de junho de 2018, o grupo foi até uma caverna no Parque Florestal Tham Luang-Khun, no norte da Tailândia.
Uma chuva repentina e torrencial foi registrada, bloqueando a passagem de volta do grupo e dando início a uma operação de resgate que durou 17 dias, contou com mergulhadores internacionais e membros do Exército tailandês.

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