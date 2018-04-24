Menino de 12 anos foge para Bali usando o cartão de crédito dos pais

A praia de Dreamland Beach, em Bali, na Indonésia Crédito: Wikicommons

A polícia australiana investiga como um adolescente de 12 anos conseguiu viajar sozinho até a ilha indonésia de Bali e permanecer por quatro dias em um complexo turístico usando o cartão de crédito de seus pais.

O menino fugiu de casa em Sydney após uma discussão com a mãe. Ele viajou primeiro a Perth, cidade da região oeste da Austrália, em um voo da companhia de baixo custo Jetstar e depois seguiu para Bali, informou o Channel Nine.

"Ele não gosta da palavra 'não' e isso é o que eu tenho, um filho da Indonésia. É muito fácil. Há um problema em nosso sistema", disse a mãe, Emma, ao Channel Nine na segunda-feira à noite, pedindo por controles mais rígidos para as viagens aéreas de menores de idade.

A família visitou Bali durante as férias e Emma disse que o filho já havia tentado reservar voos para a cidade, mas que as companhias aéreas rejeitaram porque ele não tinha uma carta dela.

Para as crianças de 5 aos 11 anos é necessário reservar uma passagem para menores não acompanhados, enquanto para adolescentes de 12 aos 15 anos o governo exige uma carta de permissão dos pais ou tutores.