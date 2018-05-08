Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Menino 'ressuscita' após pais autorizarem desligamento de aparelhos
Estados Unidos

Menino 'ressuscita' após pais autorizarem desligamento de aparelhos

Trenton McKinley ficou inconsciente por dois meses depois que sofreu um acidente de trânsito no Alabama

Publicado em 08 de Maio de 2018 às 02:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2018 às 02:17
A família e os médicos classificaram a recuperação de Trenton McKinley como um 'milagre' Crédito: Jennifer Nicole Reindl/Facebook
Uma criança do Estado do Alabama, nos Estados Unidos, despertou do coma pouco depois de seus pais assinarem os documentos para doar seus órgãos antes de os aparelhos que o mantinham vivo nos últimos dois meses serem desligados.
Trenton McKinley, de 13 anos, ficou inconsciente por dois meses após sofrer um acidente de trânsito quando estava com alguns de seus amigos no condado de Mobile, no Estado do Alabama.
O menino estava em uma carretinha puxada por um trailer na hora do acidente, foi arremessado e sofreu sete fraturas no crânio quando o veículo caiu por cima dele, de acordo com uma emissora local.
A mãe relatou que temeu o pior após ver o filho em uma maca só com os pés não cobertos por um lençol. Ela havia sido informada que o menino permaneceu morto.
"Quando ele acordou nos disseram que ele nunca voltaria a ser normal outra vez", disse Jennifer Reindl à FoxNews.
Segundo a família, McKinley ficou meses dependendo de suporte vital, praticamente não respirando. Foi quando a família foi abordada sobre a difícil decisão de doar os órgãos do filho para cinco crianças que esperavam por um transplante.
Um dia antes de os médicos desligarem os aparelhos, com a autorização dos pais para doar os órgãos em mãos, o menino mostrou sinais de que pode readquirir consciência.
A família e os médicos classificaram a recuperação do menino como um "milagre". Apesar das adversidades que ele ainda enfrenta, McKinley apresentou grande melhoria desde então.
O menino ainda sofre diariamente com convulsões e perdeu 23 quilos desde o acidente.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O último ato de Lula: abrir mão da disputa
Imagem de destaque
ES terá 2 grandes festivais de música caipira. Um deles com Renato Teixeira
Polícia investiga atropelamento de cadela em Santa Maria de Jetibá
O mundo não está ficando mais violento, você é que está com mais aversão ao risco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados