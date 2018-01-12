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Sósia

Meninas acham que funcionário de supermercado é Maui, de 'Moana'

O funcionário brincou com as crianças, dando um grito característico do personagem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jan 2018 às 11:57

Publicado em 12 de Janeiro de 2018 às 11:57

Meninas pensaram que o caixa do supermercado era Maui, do filme 'Moana' Crédito: Foto: YouTube/Rella on the Radio
Ryley, de oito anos, e Rylyn, de cinco, moram em Oahu, no Havaí, e adoram ir a um supermercado da rede Costco com a mãe, Rella Rivera. O motivo? Lá, há um funcionário que elas chamam de Maui, personagem de Moana, da vida real.
"Eu fiquei tão feliz ao ver quão animadas as meninas ficaram. Antes mesmo de eu conseguir abrir a câmera do meu celular, ele já estava falando um 'chee-hoo'. E as meninas fizeram ainda mais", disse Rella à People.
O funcionário em questão é William Va'ana. "Toda vez que ele vê minhas filhas, ele grita um 'chee-hoo' e elas amam! Ele é tão incrível por fazer isso", disse a mãe. Rella publicou um vídeo no YouTube que mostra um desses momentos de brincadeira entre as filhas e o 'Maui da vida real'. Ao publicar em seu Facebook, outras pessoas comentaram com imagens de outras crianças que também acharam que o funcionário em questão era o personagem.
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