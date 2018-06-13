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Negligência

Menina discursa sobre assédio, mas escola silencia microfone

Lulabel Seitz tentou falar sobre o assunto durante sua formatura

Publicado em 13 de Junho de 2018 às 10:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jun 2018 às 10:20
Escola desligou o microfone quando ela começou a falar sobre assédio Crédito: Reprodução/Pixabay
Uma formanda da Califórnia, nos Estados Unidos, teve seu discurso de formatura cortado quando tentou falar sobre casos de assédio ocorridos na escola. Lulabel Seitz foi uma das vítimas e se disse descontente com a resposta da instituição.
Mesmo tendo estudado em uma escola onde algumas pessoas defendem assediadores sexuais e silenciam suas vítimas, não deixamos isso nos colocar para baixo, dizia Lulabel quando teve seu microfone desligado durante a formatura dos alunos da Petaluma High School nesse sábado, 9.
Ela contou ao Buzzfeed News que gostaria de falar sobre as experiências boas e ruins que viveu na instituição. Isso incluía discutir sobre sua insatisfação com o medo como a escola lidou com casos de assédio sexual que ela e outras meninas sofreram.
Contudo, como ela era obrigada a submeter seu discurso para aprovação, a instituição acabou vetando o assunto, mas permitiu que ela citasse uma greve de professores.
Lulabel estava conformada, até que leu um discurso de Martin Luther King no qual ele dizia: A pior tragédia não é a opressão ou a crueldade das pessoas más, e sim o silêncio das pessoas boas.
Eu não abordaria o assunto porque eles me assustaram com ameaças. Mas eu pensei que se eu não defendesse a mim nem às outras meninas, quem defenderia? Foi uma decisão moral que eu tive de fazer, contou.
No dia da formatura, muitas das formandas pediram para que a escola deixasse que Lulabel terminasse o discurso, mas não tiveram sucesso. Por isso, ela gravou seu discurso na íntegra e postou no YouTube.
Nossa classe mostrou repetidamente que podemos ser parte de uma nova geração, mas não somos jovens demais para nos defender, sonhar e gerar mudanças, falou no vídeo completo.
Confira o discurso completo (em inglês):

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