Menina de cinco anos escreve livro e envia carta pedindo a publicação

Chefe de Ficção da HarperCollins se emocionou com o envio da menina Crédito: Twitter / @catherinefmilne

A australiana Lucy, de cinco anos, mostrou na segunda-feira, 30, que é possível lutar pelos sonhos mesmo sendo criança. A pequena enviou seu "livro", escrito a caneta em uma série de post-its, para a editora HarperCollins na esperança de publicá-lo.

Ela mora em New South Wales e enviou sua obra lúdica com uma carta que dizia: "Olá, meu nome é Lucy. Eu tenho cinco anos de idade. Este é o meu primeiro livro que escrevi. É sobre um coelho que salva seu amigo, o cachorro".

A chefe de ficção da empresa na Austrália, Catherine Milne, se emocionou com a atitude da menina e relatou o fato em seu perfil do Twitter. "Gostaria que tivéssemos mais solicitações assim. Estou com o coração derretido", afirmou.

A postagem teve quase 200 curtidas e recebeu o carinho de algumas pessoas. "Isso é muito lindo. Espero que ela se torne uma escritora um dia", escreveu uma internauta da rede social. "O livro está escrito em notas com uma mancha de lanche. Adorável", observou outro seguidor.